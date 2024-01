En medio de una nota que dio para LAM y ante la pregunta de Ángel de Brito sobre cuáles son los motivos por los que Wanda Nara arribó a la Argentina, Ana Rosenfeld dio algunos detalles de su amiga y representada en vivo.

“Wanda vino por un tema laboral, pasó por Buenos Aires, y tengo entendido que se va a Brasil para hacer su segundo videoclip”, comenzó diciendo la abogada en el programa que conduce De Brito por América.

Ana Rosenfeld reveló cuando Wanda Nara e Icardi definirán su situación sentimental (Fotos: Web)

“Obviamente, cada vez que va a Buenos Aires, no deja de revisar su salud, que está muy bien, pero cada 6 meses creo que ella hace controles médicos. Viene por pocos días y llegó con Mauro Icardi”, agregó.

Y sobre qué proyecto tiene como figura a la hermana de Zaira Nara, Ana cerró, misteriosa: “No lo puedo decir porque tenemos pacto de confidencialidad que me incluye. Wanda me llamó y me dijo ‘Ana, del contrato que firmamos y por el cual estoy trabajando, no se puede decir nada’. Este contrato, el octavo, es nuevo, lo firmamos hace 3 días. Pero siempre es referido a la tele. Los últimos fueron marca, pero este es tele y es muy bueno”.

ANA ROSENFELD REVELÓ CUÁL FUE EL DETONANTE POR EL QUE WANDA NARA CASI SE SEPARA DE MAURO ICARDI

Si bien, en la actualidad Wanda Nara y Mauro Icardi se muestran más unidos que nunca, fue de público conocimiento que el matrimonio (que tiene a Francesca e Isabella) estuvo al borde de la separación. Y en una profunda entrevista, Ana Rosenfeld -amiga y abogada de la empresaria- dio a conocer los motivos de esta crisis.

“Ustedes se acuerdan allá por octubre del año pasado, o este, ya ni me acuerdo cuánto tiempo pasó, Wanda decía que una de las razones por las que se quería separar de Mauro era porque no la dejaba ser”, lanzó la letrada en A la tarde.

“Wanda quería trabajar y él no quería. Bueno, a partir de que Mauro aceptó, no solamente que su esposa potencie su actividad empresarial, sino también ir al Bailando con todos los cuidados que implicaba”, agregó.

“Eso fue un gran estrés para ella después de que saliera a la luz lo de su enfermedad y sus chiquitos (Wanda también es madre de Valentino, Constantino y Benedicto; frutos de su relación anterior con Maxi López) estaban con un temblor y una angustia increíble porque no sabían si lo que se decía en la tele era la verdad y ella lo escondió; o si la tele inventaba y ella decía la verdad”, continuó. Y cerró: “Fue un tema muy delicado para Wanda explicarla a los chicos que lo que salió a la luz era una enfermedad y que, con toda la medicación y cuidados, ella iba a estar como ahora”.