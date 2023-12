Wanda Nara viaja constantemente de Estambul, ciudad de Turquía en la que vive con su familia, a Roma, ciudad de Italia en la que ensaya con su compañero de baile, Pasquale La Rocca, para brillar en Bailando con las Estrellas versión italiana.

¿Cómo viaja? En avión privado, siempre. En esta oportunidad, Wanda se filmó disfrutando de su vuelo a solas en la impresionante aeronave, que cuenta con pocos asientos individuales plegables de color beige, pensados para dormir cómodamente en el aire.

A través de sus stories de Instagram, la conductora se mostró comiendo un plato de frutas perfectamente cortadas con el que la habían agasajado y filmó su cartera de una marca de lujo de cara a la ventana cerca de la que eligió ubicarse. También, saludó a sus seguidores ni bien se levantó, de buen humor tras haber dormido en pijama y relajada gracias a su vuelo de llujo. ¡Top!

L-GANTE, FILOSO CON MAURO ICARDI

Tras hablar de su vínculo con Wanda Nara, L-Gante fue consultado por el programa de América sobre Mauro Icardi y lanzó un mensaje filosísimo sobre el futbolista.

“Cuando no está Mauro hablan más, ¿eso querés decir?”, le preguntaron y fue entonces cuando el artista expresó: “No sé, nunca lo vi a él. No me preocupa lo que él piense de mí, el prejuicio lo tiene cualquiera”.