L-Gante habló con Intrusos sobre cómo sigue su vínculo con Wanda Nara, la felicitó a través de la televisión por lo premios que ganó en Los Más Clickeados y el Martín Fierro de la Moda 2023.

“Ganó Wanda una de las ternas, ¿la felicitaste?”, le preguntó el cronista, a lo que el cantante dijo sincero: “Aún no, pero me alegra mucho y también me alegra que su hijo la haya representado y haya dicho unas lindas palabras. Los felicito”.

L-Gante habló de Wanda Nara.

“¿Están en contacto?”, indagó el periodista y el músico contestó: “Sí, siempre, tenemos una relación muy tranquila. Me mantengo en contacto siempre con ella. Cuando viene me entero un poco más de las cosas, un par de mensajitos”.

L-GANTE, FILOSO CON MAURO ICARDI

Tras hablar de su vínculo con Wanda Nara, L-Gante fue consultado por el programa de América sobre Mauro Icardi y lanzó un mensaje filosísimo sobre el futbolista.

“Cuando no está Mauro hablan más, ¿eso querés decir?”, le preguntaron y fue entonces cuando el artista expresó: “No sé, nunca lo vi a él. No me preocupa lo que él piense de mí, el prejuicio lo tiene cualquiera”.