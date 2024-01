Por primera vez, Wanda Nara compartió a través de sus stories de Instagram un parte médico de FUNDALEU, la institución médica en la que se está atendiendo, que explica qué tipo de leucemia padece y cómo está respondiendo al tratamiento que inició en Argentina.

Acto seguido, en diálogo con Ángel de Brito, la esposa de Mauro Icardi reveló sin filtro el motivo que la llevó a dar detalles de su enfermedad en las redes sociales. Le mandó un contundente mensaje al conductor que se leyó al aire en LAM, que se emite por América.

“Es viejo. Lo publiqué yo, nunca lo quise publicar y ahora sí, porque muchos seguían diciendo que mi enfermedad es mentira. Pero bueno, hay gente que es así. Entonces, cuando terminó el Bailando, lo hice. Antes no quería contarlo porque estaba compitiendo y no me parecía”.

“Es viejo. Lo publiqué yo, nunca lo quise publicar y ahora sí, porque muchos seguían diciendo que mi enfermedad es mentira. Pero bueno, hay gente que es así. Entonces, cuando terminó el Bailando, lo hice. Antes no quería contarlo porque estaba compitiendo y no me parecía”, sentenció Wanda, ganadora del certamen de baile italiano.

WANDA NARA CELEBRÓ EL TÍTULO DE CAMPEONA DE BALLANDO CON LE STELLE, EL BAILANDO ITALIANO

Luego de que se anunciara la victoria de Wanda y La Rocca, el estudio se llenó de papelitos al ritmo de We are the champions, de Queen, y ambos se fundieron en un merecidísimo abrazo, tras varias semanas de duro entrenamiento que hizo mella en la mediática en los siete ritmos de baile que debieron practicar.

“¡Cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordar tantas coreografías ¡¡Gracias sos un gran profesional!! Gracias Ballando con le Estelle, gracias Milly Carlucci por enseñarme tanto, por cuidarme y por hacerme conocer gente increíble. La gente que trabaja para vos es especial y los amo a todos”, escribió Wanda en un posteo en Instagram en la que se ve con la copa en el avión de regreso a Turquía.

Wanda se mostró muy valiente durante la competencia, que coincide con su tratamiento para vencer a la leucemia que le detectaron en julio. En más de una oportunidad mencionó la enfermedad en las entrevistas del Ballando, señalando que sus médicos le aconsejaban competir como una terapia para enfrentar el tratamiento con más fuerza.