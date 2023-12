Wanda Nara (36) sigue avanzando en el Ballando con le stelle, la versión italiana del Bailando por un sueño, y este fin de semana se la vio muy abatida no solo por los agotadores ensayos, sino también por el desarraigo de su familia y la continuidad de su tratamiento.

La mediática, que en otra ocasión contó que sus médicos le recomendaron participar pese a sus problemas de salud, se quebró en una entrevista al confesar cuánto extraña a Mauro Icardi (30) y sus cinco hijos: Valentino, Benedicto, Constantino López y Francesca e Isabella Icardi.

Wanda Nara se largó a llorar al contar que su hija menor le reclama la presencia en su casa: “Los extraño” (Foto: Instagram / wanda_nara)

Wanda, que compite junto al triple campeón Pasquale La Rocca, se instaló en Italia, mientras que su familia permanece en Estambul (Turquía) debido a los compromisos de Icardi con el Galatasaray Spor Kulübü donde recuperó su estrellato.

Leé más:

Valentino López se emocionó al recibir un premio para Wanda Nara: “Sos muy importante en mi vida”

WANDA NARA SE QUEBRÓ AL HABLAR DE LO ABATIDA QUE SE SIENTE AL PARTICIPAR DE BALLANDO CON LE STELLE

“Volví a mi casa. Estuve tres días y... ¡No quiero llorar, perdón!”, se excusó Wanda, en medio de la entrevista con el conductor del Ballando, y contó cuánto afecta su ausencia a sus hijas más pequeñas.

“La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, reconoció. “Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo. Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, explicó.

Además, de los ensayos y el desarraigo, Wanda debe afrontar su tratamiento contra la leucemia, enfermedad que le detectaron en julio, y que recientemente comenzó a denominar por su nombre. La mediática también dio inicio a su carrera musical con Bad bitch, el primero de los cinco temas que planea lanzar en los próximos meses.

Leé más:

Wanda Nara compartió una foto de Mauro Icardi de hace 10 años: “Le mandaba su traje de novio”