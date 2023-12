Wanda Nara le puso un freno a sus ensayos del Bailando con las Estrellas, que tienen lugar en Roma, y aterrizó en Estambul para celebrar su cumpleaños con su familia. Emocionado, Mauro Icardi mostró cómo fue la espectacular cena de cumple de su esposa y le obsequió una cariñosa dedicatoria.

Wanda, Mauro, Isabella, Francesca, Benedicto, Constantino y Valentino fueron a cenar a un bellísimo restaurante en Estambul. Junto a las fotos que los muestran degustando manjares dulces y salados, sonriendo para la cámara en familia y abrazándose a más no poder, él le dedicó a ella un mensaje muy especial.

“Que cada día esté lleno de alegría, que tus sueños se hagan realidad y que encuentres toda la felicidad que te merecés. Que la vida te sorprenda con amor y éxito. Te deseo lo mejor, siempre... Feliz cumpleaños”, le escribió Mauro a Wanda, feliz por haber reconstruido su vínculo tras la crisis de pareja.

WANDA NARA SE QUEBRÓ AL HABLAR DE SU PARTICIPACIÓN EN BALLANDO CON LE STELLE

“Volví a mi casa. Estuve tres días y... ¡No quiero llorar, perdón!”, se excusó Wanda, en medio de la entrevista con el conductor del Ballando, y contó cuánto afecta su ausencia a sus hijas más pequeñas.

“La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, reconoció. “Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo. Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, explicó.

Además, de los ensayos y el desarraigo, Wanda debe afrontar su tratamiento contra la leucemia, enfermedad que le detectaron en julio, y que recientemente comenzó a denominar por su nombre. La mediática también dio inicio a su carrera musical con Bad bitch, el primero de los cinco temas que planea lanzar en los próximos meses.