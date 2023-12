Wanda Nara le puso momentáneamente un freno a los ensayos del Bailando con las Estrellas versión italiana para celebrar en familia su cumpleaños. Pero antes de haber ido a cenar con los suyos a un exclusivo restaurante, recibió un impactante regalo que la sorprendió a más no poder.

Mauro Icardi y sus hijas, Francesca e Isabella, le encargaron un impactante ramo de rosas rojas con moño del mismo color, ordenadas perfectamente en una estructura negra, similar a una maceta. Además, el futbolista sumó las cartitas que las nenas la escribieron a su madre.

“Feliz cumple mami, te amo... Francesca” y “Feliz cumpleaños. Te amo, mamá. Te deseo un gran cumpleaños... Isabella”, se puede leer en los cartelitos que las nenas le hicieron a su madre para decorar el significativo regalo con el que la sorprendieron antes de ir a cenar en familia. ¡Muy dulces!

WANDA NARA SE QUEBRÓ AL HABLAR DE SU PARTICIPACIÓN EN BALLANDO CON LE STELLE

“Volví a mi casa. Estuve tres días y... ¡No quiero llorar, perdón!”, se excusó Wanda, en medio de la entrevista con el conductor del Bailando, y contó cuánto afecta su ausencia a sus hijas más pequeñas.

“La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, reconoció. “Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo. Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, explicó.

Además, de los ensayos y el desarraigo, Wanda debe afrontar su tratamiento contra la leucemia, enfermedad que le detectaron en julio, y que recientemente comenzó a denominar por su nombre. La mediática también dio inicio a su carrera musical con Bad bitch, el primero de los cinco temas que planea lanzar en los próximos meses.