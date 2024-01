En medio de la tristeza que le generó quedar afuera de Bailando 2023 por una lesión cervical, Milett Figueroa recurrió a las redes compara compartir sus sensaciones en esta nueva etapa de su vida lejos del certamen.

“Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia. Jamás imaginé que una lesión en la cervical me podía dejar fuera. Pero así es esto, las ganas y la pasión no se van”, comenzó diciendo la novia de Marcelo Tinelli en Instagram.

Foto: Captura de Instagram (@milett) Por: Fabiana Lopez

“Gracias @gabriel._.renteria, eres un gran compañero y un bailarín de primera, una estrella y seguirás brillando en cualquier escenario; @magudelrio y @facuarrigoni, gracias por todo, son increíbles. Gracias infinitas @marcelotinelli @elchatoprada y @hoppefede @lafliaok @eugelopezfrugoni @mlolorossi por esta increíble oportunidad, por el cuidado y el amor”, agregó.

Y siguió: “Gracias a toda la producción, me encantó conocerlos. No me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble. Me encantó conocer a los jurados y a cada uno de mis compañeros. ¡Sé todo el esfuerzo que exige esta competencia y no es fácil, así que denlo todo! Gracias @vilarinomery y a todo el equipo de vestuario y maquillaje, @rodrigomesina @verofioravanti @tefi.giraldo @soficosta.makeup, ¡son todas unas genias!”.

“Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia. Jamás imaginé que una lesión en la cervical me podía dejar fuera. Pero así es esto, las ganas y la pasión no se van”.

“Me encantó conocerlos, aprendí y disfruté demasiado. ¡Me hubiera encantado seguir dándolo todo para ver hasta dónde podíamos llegar! Nunca se deja de disfrutar la pista y espero poder volver. Gracias @doctor_furman, seguiré con mi recuperación para poder volver a bailar”, cerró, a corazón abierto.

MILETT FIGUEROA CONTÓ CÓMO SIGUE DE SALUD TRAS LA LESIÓN QUE LA DEJÓ AFUERA DE BAILANDO 2023

Luego del susto que despertó Milett Figueroa tras descompensarse en el Bailando y de conocerse que no seguirá participando en Bailando 2023, la pareja de Marcelo Tinelli recurrió a las redes para mostrar sus estudios médicos y dar detalles de su evolución.

“Gracias @doctor_furman por estar pendiente de mi recuperación con la mejor terapia”, comenzó diciendo Milett junto a una foto que subió a Instagram Stories donde se ve los estudios que se hizo después de lesionarse.

Foto: Captura de Instagram Stories (@milett) Por: Fabiana Lopez

“Mejor cada día”, agregó, con un emoji de un brazo flexionado y dejando en claro que sigue en pleno tratamiento para terminar de recuperarse y dejar atrás el dolor que la imposibilitó de seguir avanzando en el certamen de baile.

Horas antes, Guido Záffora había anunciado que Milett ya no sería parte del programa de América: “Se quedó afuera del Bailando. Ella tiene una lesión cervical compleja y necesita varios días de recuperación”, contó el panelista de Intrusos. Y cerró: “Hoy tenía que bailar en el programa que sale esta noche y no pudo por esta lesión”.