Luego de destacar el talento de Melody Luz en el Bailando (quien estuvo en reemplazo de su cuñada, Charlotte Caniggia), Marcelo Tinelli no pasó por alto un comentario que le hizo la bailarina y fue contundente con su consejo en vivo.

“Ahora estoy más relajada. Ya aprendí y vine a disfrutar. Más después de ser mamá, la vida cobra otro sentido. Te agradezco a vos por la oportunidad, porque muchas veces se siente como si dijeran ‘es mamá o es pareja de’, y no, yo quiero bailar, me encanta trabajar. Justo en tacos, que es lo que me gusta transmitir. Tengo mi cuerpo todo tapado, no llega a la forma ‘perfecta’ que se ve en la tele en general, y yo si es por mí bailo desnuda, no tengo problema”, comenzó diciendo Melody en la pista.

Foto: Captura (América)

Allí, el conductor la interrumpió para consultarle a qué se refería con “la forma perfecta”. A lo que la pareja de Alex Caniggia, con quien tiene a su beba de 5 meses, Venezia, se sinceró: “Bueno, viste que me tiran mucho el comentario de ‘volviste a tu figura’”.

Fue entonces que, una vez más, Tinelli tomó la palabra para sentar su firme postura: “¿Te puedo decir algo? Sacá los comentarios, porque hoy hablar de figuras, me parece que atrasa 200 años, me parece absolutamente discriminatorio hablar de figura. Olvidate, saca los comentarios. Vos sos vos, estás así y sos divina, sos una belleza de mina”.

Por último, la bailarina cerró con un mensaje para todas las madres: “Me siento súper bien con mi cuerpo, y también quiero transmitir eso, que si hay mamás del otro lado que quieren bailar, se quieren animar a hacer algo, que lo hagan”.

FUERTE REACCIÓN DE MELODY LUZ AL ESCUCHAR EL REPROCHE DE MARIANA NANNIS EN VIVO

En medio de una nota que le estaban haciendo a Melody Luz en A la tarde, Diego Estéves sorprendió a la invitada con un picante mensaje que le hizo llegar Mariana Nannis y la bailarina le respondió en vivo.

“Melody, tengo un mensaje de Mariana Nannis para vos, que me hace llegar a mí. Me dice que vos estás diciendo que ella tiene que pedir disculpas y ella te replica ‘¿por qué no le pedís disculpas por haber puesto “me gusta” a un comentario de una seguidora que dijo que Mariana era una madre de mier… en Twitter?”, expresó el panelista del programa de América.

Tras escucharlo, la pareja de Alex Caniggia –con quien tiene a su beba, Venezia- se mostró algo incómoda por la situación: “Tendríamos que hablarlo en privado”, comenzó diciendo, seria. Y cerró, firme: “La verdad es que si puse eso no me acuerdo, pero yo no estoy más para mover estas cosas por televisión porque no me interesa”.