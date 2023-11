Mientras Alexander Caniggia estaba en Gran Hermano Vip edición España, su pareja, Melody Luz, vivenció con su beba, Venezia, un momento muy especial. Finalmente, la pequeña conoció a su abuelo, Claudio Paul Caniggia.

Este acercamiento se dio luego de que el mediático intentara recomponer la relación con su padre, de quien se distanció hace tiempo por sus conflictos legales con su madre, Mariana Nannis, quien actualmente está alejada de todos sus hijos.

“Yo siempre le dije que si tenía la oportunidad de que el abuelo la conozca, la iba a conocer. A él lo veo muy feliz, como que juega con ella, le hace upa... Me sorprendió el mensaje”.

“Quiero guardar los detalles para cuando venga Alex, pero se dio porque me contactó Sofía (Bonelli). Surgió muy natural y hablamos solamente para generar el encuentro”, contó Melody en Intrusos, revelando que fue la novia de Claudio quien la llamó para arreglar el encuentro entre la beba y su abuelo.

MELODY LUZ RECONOCIÓ QUE MARIANA NANNIS AÚN NO CONOCE A VENEZIA

Antes de cerrar, Melody contó que le gustaría que Mariana, aunque está en conflicto con todos sus hijos, conozca a su nieta.

“Mariana (Nannis) no la conoce, pero si me llama sería la misma situación. No la conozco para opinar sobre porque no viajó a conocerla”, cerró, con firmeza.