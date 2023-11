Charlotte Caniggia y Melody Luz reaccionaron sorprendidas a la foto que Mariana Nannis compartió en sus redes sociales en la que dio a entender que tuvo un reencuentro con Alex Caniggia y lo desmintieron categóricamente.

“Me alegré mirando las redes sociales cuando vi que tu mamá se juntó con tu hermano”, le dijo Marcelo Tinelli a la influencer y ella, sin entender, dijo: “¿Quién? No, no se juntó todavía, no. Ojalá puedan estar bien pronto”.

Charlotte y Melody Luz negaron el encuentro entre Alex y Mariana Nannis.

“Ah, pero esa es la foto que yo vi”, le explicó el conductor del Bailando y bailarina y pareja del emperador aseguró: “No, es vieja esa foto”. “Quizás lo extraña, es complicado”, comentó al final Charlotte.

CHARLOTTE CANIGGIA CONFESÓ QUE LE GUSTARÍA SER MAMÁ PERO CON UNA CONDICIÓN

Charlotte Caniggia confesó que le gustaría ser mamá pronto pero dio a conocer la condición para que eso suceda: “Me gustaría tener un bebé pero primero quiero la propuesta de casamiento”.

“¿Roberto no te la ha hecho?”, le consultó Marcelo Tinelli y ella dijo sincera: “No, todavía no, ya le dije ‘che, Roberto, dale, ya tenemos cuatro años juntos, ¿el anillo para cuando?’”.