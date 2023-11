Charlotte Caniggia apuntó contra Juana Viale después de que la conductora de los almuerzos de los domingos se quejara por su ausencia en el último programa.

“¿Qué pasó realmente, por qué no fuiste?”, le preguntaron desde Intrusos y la influencer explicó: “No fui porque no quise estar expuesta a las preguntas”.

“Cuando fui la vez anterior tampoco la pasé muy bien, toda la mesa estaba en contra mío. No la pasé bien, no me sentí bien”, dijo al respecto la mediática.

Charlotte Caniggia habló con Intrusos.

“Cuando me volvieron a invitar lo pensé muchas veces. Por suerte no fui porque si ella habla mal de mí no voy a perder mi tiempo sentándome ahí”, sentenció.

CHARLOTTE CANIGGIA HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE UNA RECONCILIACIÓN CON JUANA VIALE

Charlotte Caniggia habló con el programa de América de la posibilidad de una reconciliación con Juana Viale después de su faltazo a su programa de eltrece.

“¿Puede haber una reconciliación si hay un pedido de disculpas?”, le preguntaron y la hija de Mariana Nannis dijo: “No, yo no voy a pedir disculpas”.

“¿Vos esperas un pedido de disculpas de ella?”, insistieron desde Intrusos y ella cerró: “No, no espero nada, me da igual, ya está, ya fue, basta”.