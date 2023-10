Tras un año fuera de la pantalla, la espera terminó. A partir de este domingo a las 13.45, vuelve Almorzando con Juana a la pantalla de eltrece, con la conducción de Juana Viale (41).

Antes de arrancar una nueva temporada a la cabeza de las “mesazas” que convocan a las personalidades más importantes de la política, del espectáculo y de la cultura de Argentina, Juana conversó con Ciudad.

Cómo se prepara para empezar nuevamente con su ciclo, cómo recibió la propuesta de tomar el mando del emblemático programa de Mirtha Legrand en plena pandemia, y qué la diferencia de ella a la hora de conducir los almuerzos y las cenas, fueron algunas de las preguntas que respondió Juana Viale, en el junket de prensa llevado a cabo en uno de los salones del Four Seasons, un exclusivo hotel de Buenos Aires.

-¿Cómo te estás preparando para esta nueva temporada de los almuerzos?

-Muy bien, muy feliz. Ya arrancamos el domingo, así que con todas las ganas y las energías.

-¿Podemos esperar alguna sorpresa, respecto a los ciclos anteriores?

-La sorpresa serán los invitados que van a estar todos los domingos. El formato va a ser el mismo. Vamos a estar a las 13.45, así que esperando a todas las familias que están reunidas para recibirnos en sus casas, con Jime (Monteverde) en la cocina.

-Que son muy compinches…

-¡Ni más ni menos!

El look impecable de Juana Viale para el junket de prensa, llevado a cabo en el Four Seasons de Buenos Aires

-¿Cómo surgió la idea de conducir los almuerzos y las cenas cuando empezaste, a raíz de la pandemia?

-No surgió la idea, sino que era un ciclo ya existente. La abuela ya había empezado y bueno… Alberto (Fernández) decretó la cuarentena obligatoria y el aislamiento. Entonces, a partir de ahí, me llamó y convocó la productora, y así arranqué.

-¿Alguna vez te lo habías imaginado, habías pensado en conducir el emblemático programa de Mirtha?

-No. Después pasó algo muy bonito de parte del público: la aceptación que hubo. Y, a partir de ahí, me fui consolidando y logramos hacer lo que hoy es Almorzando con Juana.

-Me imagino los almuerzos familiares con tu hermano Nacho que es productor, tu mamá Marcela que es conductora, tu abuela Mirtha que ya sabemos que es multifacética (actriz, conductora también), ¿hay devoluciones de ellos hacia vos? ¿Hay un intercambio sobre el programa o no, sus charlas son totalmente ajenas a tu trabajo en la tele?

-No. Me imagino que debe pasar en todas las familias, en todas las casas que, después de estar trabajando, llegás y no querés seguir hablando de lo mismo. Entonces, hablamos de todo, menos de eso, excepto que haya habido algo que sea muy necesario que se debata. Pero generalmente no.

-¿Cómo preparás vos personalmente las entrevistas? Porque sabemos que Mirtha se toma su tiempo. La noche anterior lee toda la información de los invitados. Sabemos que es muy puntillosa. ¿Cómo te lo tomás vos?

-Yo tengo mi equipo de producción que trabaja mucho con todos los invitados; en el trabajo que se hace para saber todo de cada uno, formular las preguntas, estar al tanto de la actualidad porque pueden surgir cuestiones más allá de los invitados, un hecho que exceda a la realidad de la mesa. Así que yo también estudio, hago lo mismo, pero lo implemento con otra modalidad por ahí, para diferenciar.

-Con mucha naturalidad…

-Claro, puede ser… sí, ojalá.

-¿Cuál es tu característica personal que creés vos que te diferencia de Mirtha?

-Bueno… que Mirtha Legrand es Mirtha Legrand y que Juana Viale es Juana Viale. Esa es la diferencia. Somos dos personas distintas y andamos por la vida también de manera distinta.

-¿Te va a seguir lookeando Gino Bogani?

-¡Por supuesto! Me seguirá vistiendo Don Gino, que me está esperando para la prueba de vestuario. Muy entusiasmada. Y muchas personas, muchas mujeres particularmente, esperan los almuerzos para ver el look que me hace Gino. Hay mucho comentario sobre eso. Así que siempre de la mano de Mauricio Catarain y con Cris Sepúlveda que son mi equipo.

Juana Viale afirmó que Gino Bogani le seguirá diseñando los looks para los almuerzos

-Conocemos tu faceta de actriz y ahora te vemos como conductora, ¿te imaginás conduciendo otro formato televisivo? ¿Un reality, un programa de entretenimiento, de cocina?

-Formato de tele, no sé. En pandemia, hice los programas de cocina, hice entrevistas a músico los viernes. No sé. Ahora estoy acá, en mi estado presente que es hacer este programa que tanto lo he esperado después de casi un año sin el ciclo. Así que, volviendo a empezar con todos esto.