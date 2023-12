Muy enamorada, Melody Luz elogió a más no poder a su novio, Alexander Caniggia. En este contexto, contó cómo ejerce su rol de padre de Venezia haciendo hincapié a que está atento a todas sus necesidades. “Alex es un superpapá”, así lo definió, con total orgullo.

“La verdad que lo hace muy bien. La hace dormir, le cambia el pañal, está atento a todas las necesidades que tenga Venezia. Juega con ella... La verdad que creo que él siempre quiso ser papá a esta edad y lo está haciendo muy bien. No digo que me sorprenda, porque siempre me imaginé que sea así, pero me encanta lo compañero y buen padre que es”, sumó en diálogo con Gente.

Acto seguido, rememoró cuando Alex viajó a España para formar parte de Gran Hermano Vip y aseguró que estaría dispuesta a mudarse con él en el exterior si le surgiera algún trabajo. “Obviamente, lo extrañé mucho y entendía también por qué él estaba allá. Entendía que era una gran oportunidad de trabajo, que la gente lo conozca y lo quiera, y así fue. A futuro todavía no hay nada cerrado, pero si se llega a dar algo en Europa, no tengo ningún problema en acompañarlo”, sentenció, reflexiva.

MELODY LUZ SUEÑA CON MUDARSE AL EXTERIOR CON SU FAMILIA

Antes de cerrar, Melody remarcó que percibe que como bailarina podría irle mejor en el exterior que en Argentina.

“Mi sueño siempre fue poder trabajar en otros países, así que es una gran oportunidad para los dos”.

“Creo que también como bailarina, las oportunidades acá en Argentina ya están un poco agotadas. Mi sueño siempre fue poder trabajar en otros países, así que es una gran oportunidad para los dos”, cerró Melody, dispuesta a un cambio de vida en familia.