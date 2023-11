Justo en la víspera de la expulsión de Alex Caniggia de Gran Hermano Vip España a Melody Luz le dio por blanquear su bronca de Mariana Nannis por el desalojo a días de convertirse en madre de Venecia, a la vez que realzó la actitud de Claudio Paul Caniggia hacia ella y su beba de tres meses y medio.

“Estaría bueno que Mariana me pida disculpas, pero no las espero”, enfatizó la bailarina.

Luego, aclaró en A la tarde: “Para mí tiene solución. Todo tiene solución”.

Además, fue clara en que no destrozaron el departamento del complejo Faena de Puerto Madero, y que pagaron las expensas durante el tiempo que lo habitaron.

En cuanto a los cambios de postura de Alex en relación a sus padres, Melody lo bancó: “Tiene el derecho de relacionarse cuando quiera, y debe tener sus razones para pelearse. Yo lo apoyo en sus decisiones, pero tenemos nuestras opiniones”.

CÓMO SE GESTÓ EL ENCUENTRO DE CLAUDIO CANIGGIA Y LA BEBA DE ALEX

Por otra parte, Melody Luz se despegó de la pelea de Alex Caniggia con su Mariana Nannis: “Para ir en contra de Mariana él sabrá sus razones, como por qué ahora acercarse a su papá”.

Entonces, blanqueó cómo se gestó el encuentro de Claudio Caniggia con Venecia: “Sofía se comunicó conmigo”.

“No tengo preferencias. Si me piden disculpas las acepto. Claudio no me tuvo que pedir disculpas”, sentenció Melody Luz.