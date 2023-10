Finalmente, Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta Venezia, la hija de Alexander Caniggia y Melody Luz. Muy enojada, su exesposa, Mariana Nannis, apuntó explosiva contra la bailarina por permitir que el abuelo de la pequeña la fuera a visitar.

“Yo me llevo bien con todo el mundo y si no preguntale a Maca, la ex de Alex, que me ama como si fuese su segunda mamá, yo no tengo nada con la gente y nunca hice diferencias. ¿Vos le harías conocer a tu hija a un golpeador y violador? Un hijo es un tesoro que hay que cuidar”, le dijo Mariana a Juan Etchegoyen, muy picante también contra Claudio Paul, quien fue procesado por abuso sexual agravado y embargado.

Además, aclaró que no solo a ella le habría llamado la atención que su ex conociera a Venezia. “Yo cuidé muy bien a mis hijos siempre, a vos y a todo el mundo les sorprendió que él conozca a su nieta”, sentenció Mariana, indignada por la situación, y peleada con todos sus hijos.

MARIANA NANNIS DESMINTIÓ A MELODY LUZ

Luego de que Melody Luz contara en Estamos Okey cómo es su tensa relación con Mariana Nannis, la mediática le contestó sin filtro.

“Yo no sabía nada de lo que dijo Melody, estoy desconectada de los medios, obvio que a mi nieta la voy a conocer, le voy a mandar regalos súper lindos, vestidos de bebé divinos, muy princesa, después te mando las fotos de lo que le compré”, cerró, ¿en búsqueda de una tregua?