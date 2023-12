A poco de que lleguen las Fiestas, Marcelo Tinelli decidió volver a pasar por su tatuador amigo para plasmarse en su cuerpo un nuevo e impresionante tatuaje. Y fiel usuario a las redes sociales, el conductor de Bailando 2023 mostró el resultado final.

“Buen viernes para todos. Se viene el tattoo en el cuello”, adelantó, en un posteo que subió a Instagram Stories antes de compartir más postales del paso a paso al que se sometió para sumar un diseño más a su cuerpo.

“Muy concentrado mi tatuador @hernancoretta. Hoy le metemos al cuello a full. Terminada la parte de atrás. Me encanta”, agregó, dejando en claro lo feliz que está con cómo quedó su enorme tattoo de una flor rodeada de tinta negra.

¡Mirá las fotos con el nuevo tatuaje de Marcelo Tinelli!

Foto: Instagram Stories (@marcelotinelli)

Foto: Instagram Stories (@marcelotinelli)

Foto: Instagram Stories (@marcelotinelli)

Foto: Instagram Stories (@marcelotinelli)

BARBY FRANCO PRESIONÓ A MARCELO TINELLI CON UNA FILOSA PREGUNTA SOBRE SUS PLANES DE VIDA CON MILETT FIGUEROA

A poco de que blanqueara su relación con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli presentó a Barby Franco en la pista de Bailando 2023 (para bailar la salsa de a tres junto a Anabel Sánchez y su partenaire) y la modelo lo sorprendió con una pregunta íntima.

Todo comenzó cuando Barby reveló la conversación privada que mantuvo con Milett en un evento: “El otro día tuvimos una charla muy linda con ella, le conté que tenía una beba de 10 meses (Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando) y me dijo ‘a mí me encantaría ser madre’”, detalló. Y le consultó al conductor: “Te juro por Dios que me lo dijo. ¿Te gustaría ser papá de nuevo?”.

“Yo ya dije que sí. Lo dije en todos lados. Se lo dije a Ángel de Brito también. Antes de conocerla a Milett”, aseguró Tinelli (que tiene a Cande y Mica con Sole Aquino; Francisco y Juanita con Paula Robles; y a Lolo, fruto de lo que fue su relación con Guillermina Valdés), quien volvió a dejar en claro que le gustaría seguir agrandando la familia.

“¿Y ya lo hicieron? ¿Ya practicaron?”, intervino Barby, picante. Y Marcelo cerró, divertido: “No. Yo construyo las relaciones en base al tiempo. Primero a la virginidad durante un tiempo, que creo que es lo que solidifica a la pareja, y me parece que después de meses y de conocerse y charlar, busco cosas mucho más profundas que me identifiquen con mi ser. Y con ella, conectamos desde ese lugar”.