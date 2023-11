Marcelo Tinelli, familiero y fanático del fútbol, el año pasado cumplió un sueño con su hijo más chico, Lolo, fruto de su pasada relación con Guillermina Valdés. ¿Cuál? Viajar a Qatar y ver a la Selección Argentina alzar la Copa del Mundo, imagen que permanecerá por siempre en sus corazones.

A un año de este viaje que marcó un antes y un después en la vida de ambos, Marcelo hizo eco de un recuerdo muy especial. En la postal que posteó en Instagram se lo puede ver con el nene viajando en el avión que los llevaría a alentar a la Albiceleste.

“Hace un año salíamos para Qatar con mi compañero de viaje Lolito y mis amigos. Íbamos detrás de un gran sueño que conseguimos gracias a Leo Messi y toda la Selección”.

“Hace un año salíamos para Qatar con mi compañero de viaje Lolito y mis amigos. Íbamos detrás de un gran sueño que conseguimos gracias a Leo Messi y toda la Selección. Juro que me tenía mucha fe que se podía traer la tercera Copa Mundial para la Argentina”, expresó Marcelo junto a cariñosos emojis. ¡Y así fue!

ÁNGEL DE BRITO RETÓ A MARCELO TINELLI POR NO CONTARLE DE MILETT FIGUEROA

Todo comenzó en el Bailando cuando Marcelo Tinelli contó lo bien que la había pasado el fin de semana yendo a votar con sus hijos y haciendo muchas cosas más, y De Brito, ni lento ni perezoso, le recordó: “Te vi haciendo pastas”, en referencia a las imágenes que compartió en redes.

“No, hizo un cocinero las pastas. Y ayer a la noche hice yo las pastas”, reconoció Marcelo, ante el reproche inminente de Ángel. “Hace un tiempito, yo puse ‘romance confirmado, bla, bla, bla’, y me escribiste ‘No, no está confirmado’, ‘No es blanqueo’, no sé qué…”, dijo el jurado.

“Me deben haber hackeado el teléfono, le escribió alguien que no era yo”, se defendió Marcelo. “Dos semanas después, te veo presentándosela a Mirtha Legrand, a Susana Giménez…”, concluyó De Brito, mientras Tinelli reconocía que las divas aman a Milett.