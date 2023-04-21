Lolo, el hijo más chico de Marcelo Tinelli, fruto de su pasada relación con Guillermina Valdés, cumplió nueve años y su familia le organizó un festejo temático, inspirado en su inmenso cariño por la Selección Argentina.

Luego de la celebración, que el nene disfrutó a más no poder, el conductor de ShowMatch compartió una foto muy linda con su nene en la fiesta, en la que se los ve levantando la réplica de la Copa del Mundo.

“Me quedó esta foto del cumple de Lolo. Él ama a Lionel Messi, gracias por el saludo amigo. También, ama a la Selección y está enloquecido con la Copa, estamos iguales ja, ja, ja”.

Entonces, Marcelo le agradeció al ídolo de su hijo, Lionel Messi, por haberle obsequiado un saludo. “Me quedó esta foto del cumple de Lolo. Él ama a Lionel Messi, gracias por el saludo amigo. También, ama a la Selección y está enloquecido con la Copa, estamos iguales ja, ja, ja”, cerró Marcelo, agradecido.

GUILLERMINA VALDÉS REVELÓ CÓMO ESTÁ SU SITUACIÓN ACTUAL CON MARCELO TINELLI

Guillermina Valdés abrió su corazón y dio detalles de cómo es su vínculo actual con Marcelo Tinelli, con quien tiene a su pequeño Lolo, a menos de un año de la separación.

“Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos”, comenzó diciendo Guillermina en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse”, agregó.

Y cerró con una profunda reflexión: “Cuando uno cierra la puerta, está bueno cerrarla despacito, como ejercicio está bueno no dar el portazo. Por suerte, todas las parejas que tuve, las transformé en buenas relaciones, con respeto. Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida”.