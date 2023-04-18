Una vez más, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli dejaron en claro la excelente relación que mantienen tras la separación. Prueba de ello, fueron las dulces postales que compartieron en las redes junto a su pequeño Lorenzo en la fiesta de cumpleaños que le organizaron para recibir sus 9 añitos.

“Feliz cumple, Lolito, bombonazo amado. Gracias Guille por este regalo maravilloso que me diste. Te quiero”, escribió el conductor en Instagram Stories junto a una foto en la que se los ve posando sonrientes con el agasajado.

“Mamá y papá te aman, Lolito hermoso. Felices 9, mi alma”, agregó, con otra imagen similar en la que Tinelli y Guillermina le demurestran todo su amor al hijo que tienen en común dándole un beso en cada uno de los cachetes del cumpleañero.

Marcelo Tinelli: “Feliz cumple, Lolito, bombonazo amado. Gracias Guille por este regalo maravilloso que me diste. Te quiero”.

Por su parte, Guillermina también le devolvió el gesto a su expareja con unas dulces palabras: “¡Marce, gran padre! Te quiero mucho”, respondió con varios de emojis de manitos haciendo la forma de corazones y una carita sonriendo sonrojada.

Guillermina Valdés: “¡Marce, gran padre! Te quiero mucho”.

La celebración contó con la presencia de todos los compañeritos de Lorenzo en una fiesta temática inspirada en la Selección Argentina y Leo Messi: “La torta del cumple de Lolo. Muere por Leo Messi y por la Selección”, cerró el presentador, mostrando la gran y significativa torta que eligieron para la ocasión.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, juntos en el cumpleaños de su hijo: "Mamá y papá te aman, Lolito hermoso"

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, juntos en el cumpleaños de su hijo: "Mamá y papá te aman, Lolito hermoso"

Fotos: Capturas de Instagram Stories

GUILLERMINA VALDÉS REVELÓ CÓMO ESTÁ SU SITUACIÓN ACTUAL CON MARCELO TINELLI

Guillermina Valdés abrió su corazón y dio detalles de cómo es su vínculo actual con Marcelo Tinelli, con quien tiene a su pequeño Lolo, a menos de un año de la separación.

“Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos”, comenzó diciendo Guillermina en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse”, agregó.

Y cerró con una profunda reflexión: “Cuando uno cierra la puerta, está bueno cerrarla despacito, como ejercicio está bueno no dar el portazo. Por suerte, todas las parejas que tuve, las transformé en buenas relaciones, con respeto. Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida”.