Tal como había anunciado en LAM, Milett Figueroa partió a Perú a ver a su familia y lo hizo sin Marcelo Tinelli, con quien se reunirá ni bien regrese a Argentina desde el país hermano.

La modelo y actriz llegó a Aeroparque directo desde los Estudios Cuyo, donde estuvo grabando por adelantado su aparición en Bailando 2023. Milett estaba acompañada por su representante Luis “Papelito” Cáceres y una amiga.

Antes de pasar a la sala VIP del aeropuerto, la modelo visitó un local de comidas rápidas que funciona dentro de esas instalaciones para tomar algo, y luego se despidió tiernamente de sus acompañantes.

LAS FOTOS DE MILETT FIGUEROA ANTES DE VIAJAR SOLA A PERÚ

Milett Figueroa viajó a Perú desde Argentina (Foto: Movilpress)

POR QUÉ MILETT FIGUEROA SE VA A PERÚ SIN MARCELO TINELLI

Hace una semana Milett brindó una entrevista en LAM donde respondió una pregunta de Marixa Balli, que quería saber si tenía algo decidido respecto a su supuesto regreso a Perú. Emocionada hasta las lágrimas, la modelo contó que debe afrontar un drama familiar.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Foto: Movilpress

“La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado que es que el hermano de mi mamá está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú”, dijo.

Milett Figueroa rompió en llanto al contar por qué viaja a Perú

“Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más”, dijo entre lágrimas la modelo en referencia a su tío, y según pudo saber Ciudad, a su regreso se reunirá nuevamente con Marcelo Tinelli para pasar el Año Nuevo en Punta del Este.