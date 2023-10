Luego del mal momento que pasó en Bailando 2023 después de haber sufrido un fuerte ataque de ansiedad, Tomás Holder volvió con todo y contó con el apoyo de su flamante novia, Agustina, en la pista.

Indagado por Marcelo Tinelli, el participante comenzó hablando de su salud: “Estoy en tratamiento ya hace una semanita y mañana me toca de nuevo. Tengo ganas de seguir en el certamen. Creo que por eso no busqué un reemplazo, quiero darlo todo, quiero ver cómo me siento hoy y dar lo mejor”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (América)

Además, se refirió a la mujer que conquistó su corazón y que estaba a pocos metros del escenario: “Ella es de Río Negro, pero vive en Buenos Aires. Nos conocimos en un boliche hace tres meses y estoy muy contento. La estamos pasando muy bien y disfrutando de la compañía”.

Por último, Holder dejó en claro que su relación con Agustina es oficial: “Fuimos una noche al teatro, ahí le pregunté si quería ser mi novia y se dio”, cerró el joven, quien decidió que su familia no esté presente en su gala para ver si “me siento más cómodo”.

TOMÁS HOLDER SUFRIÓ UN NUEVO ATAQUE DE PÁNICO TRAS ROMPER EN LLANTO EN SU REGRESO AL BAILANDO

Si bien se había mostrado muy feliz de haber podido regresar a Bailando 2023 después de su ataque de pánico, Tomás Holder volvió a encender las alarmas con su salud después de sufrir un nuevo episodio, a pocos minutos de romper en llanto en la pista.

Así lo reflejó el cronista de LAM, Santiago Sposato, en su cuenta personal de Twitter: “Otro ataque de Holder”, escribió junto a una foto en la que se ve a un montón de gente rodeando al exparticipante de Gran Hermano 2022.

Poco antes, Tomás se había angustiado hasta las lágrimas al culminar su performance: “Fueron semanas por difíciles para mí y para mi equipo que está trabajando conmigo. Ellos me apoyaron mucho y estoy dando lo mejor”, comenzó diciendo ante las cámaras.

“Fueron semanas por difíciles para mí y para mi equipo que está trabajando conmigo. Ellos me apoyaron mucho y estoy dando lo mejor”.

“Me estoy tratando para poder mejorar porque la ansiedad es algo de todos los días y cuesta. A veces, cuando uno piensa mucho las cosas, cree que todo va a salir mal, piensa mucho a futuro y, en realidad, está todo en la cabeza”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Un mensaje para los que padecen de ansiedad, quiero que sepan que no están solos, que siempre tienen que hablar las cosas que es lo mejor y no quedarse callados. De a poquito, se puede”.