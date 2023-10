Luego de la preocupación que despertó su salud tras retirarse del estudio de Bailando 2023 por un fuerte ataque de pánico que sufrió en vivo, Tomás Holder regresó en la pista y abrió su corazón ante las cámaras.

“Gracias a vos, a la producción y a la gente que se acercó, de corazón lo noté y fue algo muy lindo”, comenzó diciendo el participante tras las cálidas palabras que le dedicó Marcelo Tinelli.

“Fueron semanas por difíciles para mí y para mi equipo que está trabajando conmigo. Ellos me apoyaron mucho y estoy dando lo mejor”.

Y siguió: “Me estoy tratando para poder mejorar porque la ansiedad es algo de todos los días y cuesta. A veces, cuando uno piensa mucho las cosas, cree que todo va a salir mal, piensa mucho a futuro y, en realidad, está todo en la cabeza”.

Tras escucharlo, el conductor del programa de América tomó la palabra para darle un consejo al exparticipante de Gran Hermano 2022: “Tenés que estar en el presente para eliminar los ataques de pánico. No pensar en lo que va a venir, ni en lo que ya pasó. Nos podemos morir esta noche todos. Pensá en este momento, disfrutando de algo que quería hacer, estar en la pista del Bailando”.

“Estoy muy agradecido. Todas las mañanas me levanto y agradezco a Dios por el trabajo que me da, por la familia que tengo, por mis amigos y la gente que me apoya, y me quiere de verdad”, respondió Tomás.

Y cerró: “Un mensaje para los que padecen de ansiedad, quiero que sepan que no están solos, que siempre tienen que hablar las cosas que es lo mejor y no quedarse callados. De a poquito, se puede”.

LAS LÁGRIMAS DE LA MAMÁ DE TOMÁS HOLDER AL HABLAR DE SU DURA HISTORIA DE VIDA

Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, contó con lágrimas en los ojos la dura etapa que atravesaron años atrás.

“El padre de Tomás no estuvo nunca. Venía una vez cada tanto y ahora no está nunca”, comenzó diciendo Gisela en una nota que dio a Intrusos, el ciclo que conduce Flor de la Ve por América.

En cuanto a cómo hizo para criar al exparticipante de Gran Hermano 2022, la entrevistada reveló, visiblemente angustiada: “Siempre recuerdo esto. Yo me compré un termo, un café y un paquete de azúcar y vendía café en la calle para darle de comer a mi hijo. Yo lo llevaba a comer a una guardería maternal desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde”.

“Vivía en una villa con Tomás y el padre no estaba. Nunca estuvo, asi que ahora no venga a decir nada. Con mi hijo, pasamos las mil y una”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Hoy, gracias a Dios, soy una profesional, vivo en un departamentito lindo, tengo mi consultorio; pero nosotros no somos gente de plata”.