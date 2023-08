Yanina Latorre (54) estalló contra Tomás Holder (22), el primer eliminado de Gran Hermano que en breve estaría debutando en la pista de Bailando 2023, a raíz de las declaraciones que el joven hizo este miércoles en DDM sobre ella y su familia, en especial su hija Lola (22).

“Yo también juzgo mucho a la persona por la familia. (…) Le mandé un mensaje a través de Ángel que decía ‘Che me equivoque en esto y te pido disculpas si estás ofendida, y le dije que ella también se equivocó en decir cosas de mí sin conocerme’, y nada Ángel dijo ‘es todo show’ y quedó ahí”, contó frente a Mariana Fabbiani.

Tomás Holder en televisión

“Las cosas que yo tengo con Yanina en persona son feas. Muchos ataques que son innecesarios. Por empezar, que esto es un show, seguir atacando en la vida real es feo, no es de buena persona”, agregó el fornido ex participante.

YANINA LATORRE EXPLOTÓ CONTRA TOMÁS HOLDER TRAS LAS DECLARACIONES DE ESTE SOBRE SU FAMILIA

“‘La quiero lejos porque juzgo por la familia’ porque alguna vez opiné que sos un pelot… y hoy lo reconrfirmaste. ¿De qué familia hablás? Nosotros no nos mandamos fotos de ch… dura”, explotó Yanina en LAM tras ver el tape del ciclo de Fabbiani.

“Pero como la va a juzgar a la nena. ¿Qué tiene que ver mi familia? Es lo mismo que yo piense que la madre es una reventada porque este pibe hace pavadas. Que lo agarre Moria a este”, le deseó Yanina, que contó un detalle inédito de su puja con Holder.

Yanina Latorre habló sobre su adolescencia en LAM

“Además, a Lola este le mandaba mensajitos privados y videítos. Lola me los había mandado. Le escribía por Instagram cuando todavía no sabíamos quién era. ‘Lolita, dame bola’, qué se yo… ¡Y que no la toque a Lola!”, exclamó la panelista.

“¡Que ni se le acerque, que mi hija está para otra cosa! Lola se me va a casar con Felipe. No me gustan los inútiles”, agregó Yanina, muy molesta por la “manija” que le daban De Brito y las demás angelitas. “Si llega a venir a casa, ¡pum! ¡Qué me importa! ¡Le inyecto metacrilato!”, sentenció.

