Tomás Holder contó en Bailando 2023 que tiene nueva novia. El participante admitió que está muy feliz por su nueva relación con Agustina. “Me enganché, estoy enamorado”, expresó, muy dulce.

Luego de haber posteado varias fotos de su pareja a través des sus stories de Instagram, en las que se la ve luciendo su melena morocha y de entrecasa, atenta a su computadora, el primer eliminado de Gran Hermano 2022 habló a corazón abierto sobre Agus. Además, le dedicó románticos mensajes en redes.

“Me puse de novio, la verdad es que es una etapa muy linda de mi vida, la conocí hace muy poco igual, hace un mes y algo. La guacha me dijo ‘no quiero ir a programas, si subimos fotos juntos no me etiquetes, quiero ser perfil bajo’, no quiere ser conocida por ser la novia de, como me pasó en mi última relación, y está buenísimo eso”, contó en diálogo con Luzu Tv.

Además, admitió que aprendió mucho de su anterior relación, y que hoy por hoy con Agus se maneja diferente. “Venimos compartiendo mucho tiempo, nos vemos cada dos días, yo salgo de acá (del Bailando) y me voy al cine con ella. Tenemos mucha constancia, dedicación y aprendí mucho a tratarla distinto a mi anterior relación, supe qué quería repetir y que no”, admitió.

¿QUIÉN ES AGUSTINA, LA NUEVA NOVIA DE TOMÁS HOLDER?

Holder reveló qué estudia su novia. “Es un perfil distinto a lo que yo venía presentando siempre, es morocha, mi primera novia morocha. Ella estudia diseño de indumentaria, es muy correcta”, expresó, enamorado.

Según pronto, la pareja de Tomás se llama Agustina y vive en Cipolletti. En sus redes, se define como bloguera. Eso sí, tiene su Instagram privado y, a diferencia de Holder, quiere mantener un bajísimo perfil.