A Guido Záffora no le gustó ni un poco la violenta actitud que tuvo Tomás Holder con él, y describió el momento que se dio en la semana cuando el ex Gran Hermano 2022 visitó los estudios de Intrusos: “A mí no me gustó, me pareció súper prepotente”.

Todo comenzó cuando “la producción le pidió que se saque la capucha”, el periodista se lo encontró en el pasillo “enojado con una productora”, y contó: “Fue tensa la situación”.

“La productora me había llamado para convencer a Holder de que se quede. (…) Yo voy, me acerco al pibe, y para mí entendió mal lo que le dije de que se quede”, contó en El Debate del Bailando.

Ahí, Záffora explicó que Holder “En un momento se acerca mucho”, y fue Laura Ubfal quien fue al hueso: “Te pecheó”.

“A mí no me gustó, me pareció súper prepotente”, cerró Guido Záffora sobre Tomás Holder y el episodio que detonó el chat del Bailando 2023, donde los ex Gran Hermano 2022 quedaron afuera.

EL SEGUNDO CHOQUE DE GUIDO ZÁFFORA CON TOMÁS HOLDER

Lo cierto es que Tomás Holder “hizo el programa con la capucha”, y Guido Záffora reveló qué hubo un segundo encontronazo.

“Terminó el programa, yo me acerqué para aclarar la situación y él se puso peor”, continuó.

Y admitió: “Me empezó a decir de todo”.

“Me empezó a decir de todo”.

Al final, Guido Záffora seguró que nunca gritó que “me quiere pegar” y chicaneó a Tomás Holder: “Tal vez estaba sensible”.