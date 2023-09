Una vez más, la salud de Tomás Holder fue noticia. Anoche, el participante de Bailando 2023 sufrió un ataque de ansiedad y de pánico al aire, mientras Marcelo Tinelli estaba revelando qué parejas irían al duelo telefónico.

El ex Gran Hermano se retiró del estudio en silencio, pero su ausencia llamó la atención del conductor y su crisis terminó siendo televisada.

En las imágenes se lo vio a Holder en la cochera, llorando desconsoladamente, siendo atendido por una médica y posteriormente en la ambulancia.

Tinelli se acercó hasta el lugar, consoló a Tomás, quien ya estaba recostado en una camilla sin dejar de llorar.

Al volver al piso, el conductor expresó: “Una de las cosas más feas que debe haber en el mundo, como tantas otras cosas, debe ser el tema mental, los ataques de pánico. Me da mucha pena. Me dan ganas de llorar con él. Y escucharlo decir ‘no quiero sufrir más’. Me dio mucha pena”.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE TOMÁS HOLDER TRAS SUFRIR UN ATAQUE DE PÁNICO

En el tramo final del programa, Tomás Holder se hizo presente en la pista, explicó lo sucedido y volvió a quebrar en llanto.

“Tuve un ataque de ansiedad. No me gusta mostrar esto. No soy esto. No quiero dar el papel de pobrecito, ni de nada. Estoy luchando con los ataques de pánico y trato de solucionarlos. Perdón”, explicó, muy angustiado.

“Solamente quiero decir que estoy dando lo mejor de mí. A veces no me sale y me matan por algo que no soy. La gente tiene una imagen errónea mía: no soy mal pibe”, continuó Holder, tras fundirse en un abrazo con Tinelli.

“Quiero hacer las cosas bien y a veces no me sale, lo sufro. Me pone mal. No sé bailar. Estoy dando lo mejor… Estoy yendo a la psicóloga. No soy esto. Soy un pibe que está para más”, asumió Tomás Holder, enfocado en estar bien de salud para poder disfrutar del certamen.