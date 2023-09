Luego de conocerse que Tomás Holder echó a su coreógrafo de Bailando 2023, Davo Fredes decidió recurrir a las redes para compartir con sus seguidores su enojo y el participante no dudó en hacer su descargo.

“No soy de hacer esto porque nunca me manejé así. Pero hoy, sorpresivamente de la nada, y sin previa advertencia, me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mí la evaluación. No me dieron más argumentos, ni nunca me preguntaron y escucharon mi parte”, comenzó diciendo el coach en su cuenta personal de Instagram.

Davo fredes: “Hoy, sorpresivamente de la nada, y sin previa advertencia, me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder”.

“Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabajé mucho desde cero para construir lo que hoy soy, años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos y el respeto, que todo se logra trabajando duro y siendo buenas personas”, agregó.

Y siguió: “Para que venga un ‘famoso’ sin ninguna experiencia artística en un mes a juzgar lo que hago y que en televisión digan ‘tiene razón, Davo no entendió el programa’, sin averiguar lo que realmente pasó o consultar mi versión. Si les cuento todo lo que tuve que entender y bancar para que todo fluya se sorprenderían”.

Tomás Holder: “¡Nadie duda de lo profesional que es Davo! ¡Sin dudas, es un gran coach y, sobre todo, una gran persona! ¡Sólo queríamos probar por otro lado y nuevas coreos a ver si podemos sorprender y que nos vaya mejor!”.

En cuanto a su recorrido, remarcó: “Conocí hermosos coreógrafos colegas que me apoyan y que también laburan hace hace años para estar donde están, productores que en todo este proceso me apoyaron y empatizaron con todo lo que pasó hoy. Periodistas que más allá del trabajo que tienen que hacer, hoy también empatizaron con mi situación”.

Foto: Instagram

Por último, el bailarín agradeció a las jefas de coachs del Bailando 2023, Lolo Rossi y Eugenia López por esta oportunidad: “Gracias Lolo y Euge por la invitación. Hice todo lo mejor que pude con mucho profesionalismo y amor. Solo quiero que sepan que estoy muy seguro de lo que soy como profesional y que esto no me define como artista”.

Ante las repercusiones, Holder recogió el guante y dijo lo suyo en Instagram Stories: “¡Nadie duda de lo profesional que es Davo! ¡Sin dudas, es un gran coach y, sobre todo, una gran persona! ¡Sólo queríamos probar por otro lado y nuevas coreos a ver si podemos sorprender y que nos vaya mejor!”.

Foto: Captura de Instagram Stories

GUIDO ZÁFFORA CONTÓ LA VIOLENTA ACTITUD DE TOMÁS HOLDER QUE DETONÓ EL CHAT DEL BAILANDO

A Guido Záffora no le gustó ni un poco la violenta actitud que tuvo Tomás Holder con él, y describió el momento que se dio en la semana cuando el ex Gran Hermano 2022 visitó los estudios de Intrusos: “A mí no me gustó, me pareció súper prepotente”.

Todo comenzó cuando “la producción le pidió que se saque la capucha”, el periodista se lo encontró en el pasillo “enojado con una productora”, y contó: “Fue tensa la situación”.

“La productora me había llamado para convencer a Holder de que se quede. (…) Yo voy, me acerco al pibe, y para mí entendió mal lo que le dije de que se quede”, contó en El Debate del Bailando.

Ahí, Záffora explicó que Holder “En un momento se acerca mucho”, y fue Laura Ubfal quien fue al hueso: “Te pecheó”. “A mí no me gustó, me pareció súper prepotente”, cerró Guido Záffora sobre Tomás Holder y el episodio que detonó el chat del Bailando 2023, donde los ex Gran Hermano 2022 quedaron afuera.