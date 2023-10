Las autoridades de Telefe seguirían evaluando la continuidad de Jésica Cirio como co conductora de La peña de Morfi a raíz de la imputación de la modelo en una causa por enriquecimiento ilícito y también luego de los dos interrogatorios a los que la sometieron en el último fin de semana en Telefe.

El viernes, Jésica asistió a El noticiero de la gente donde un equipo liderado por Germán Paoloski y Mauro Szeta, entre otros, escuchó a Jésica y le preguntó sobre su vida y sus viajes por el mundo durante su matrimonio con Martín Insaurralde.

Este domingo Jésica volvió a La peña de Morfi, aunque allí también fue interrogada por su compañera, Georgina Barbarossa, que regresó pese a sus problemas de salud.

ASEGURAN QUE JÉSICA CIRIO ESTÁ FURIOSA CON GEORGINA BARBAROSSA POR SUS PREGUNTAS “ESPONTÁNEAS”

Este lunes en Intrusos, los panelistas se manifestaron incrédulos ante las declaraciones de Jésica en La peña tras escuchar a Georgina decir que “Jésica está metida en un despelote muy grande y ahora tiene que expedirse la Justicia”.

“Yo me quedé sorprendido con Georgina Barbarossa porque no le creyó nada. (…) Es lo que nos pasa a todos”, dijo Guido Zaffora tras la nota. Marcela Tauro, por su parte, aseguró que “Jésica vio las preguntas del cuestionario antes, en su camarín”.

“Me hablan de un ensayo, pero se sorprendió porque Georgina puso preguntas que no estaban pautadas y se recontra enojó. Se fue enojada y no saben si va a ir el domingo. Yo creo que no va a ir”, agregó Tauro. “Que no se enoje tanto porque cuando vaya a un juzgado a declarar le van a hacer las preguntas que ellos quieran”, acotó Javier Díaz.

