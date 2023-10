Con total honestidad, Georgina Barbarossa habló de la “incómoda” entrevista que le hizo a Jésica Cirio en La Peña de Morfi sobre su escandalosa separación de Martín Insaurralde, investigado por la Justicia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En medio de la polémica, Cirio fue imputada. Su situación financiera también fue puesta bajo la lupa, tras diez años de relación con el intendente de Lomas de Zamora.

A menos de 24 horas del mano a mano con su colega de La Peña de Morfi, Georgina puso en duda las declaraciones de Jésica, quien afirmó que se sorprendió como todos los argentinos con el accionar de Insaurralde.

¿GEORGINA BARBAROSSA NO LE CREYÓ A JÉSICA CIRIO?

Analía Franchín: Cuando yo te pregunto, vos me decís ‘la vi incómoda’. ¿Te quedaste con alguna pregunta?

Georgina Barbarossa: -Claro que sí, me quedé con mil preguntas. Pero no la quería herir, menos en público.

Analía: -¿Y qué pregunta te quedó por hacerle?

Georgina: -No, no la voy a hacer acá. Pero sinceramente no entiendo. Yo antes de la nota hablé con ella. No somos amigas, somos compañeras y no hemos trabajado tanto juntas, pero me parece un encanto de persona. Sinceramente, no la quería hacer sentir tan incómoda. No le podía decir ‘nena, ¿no te das cuenta de que 2+2 es 4? Porque yo también trabajo desde los 17 años. ¿Cuántos viajes puede pagar él con ese sueldo?

Analía: -Pero ella habla de una economía dividida en el matrimonio…

Georgina: Perfecto, pero ¿el resto de dónde lo sacás? ¡Es el sueldo de una persona que está sirviendo a la patria!