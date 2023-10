La semana pasada Jésica Cirio quedó imputada en una causa por enriquecimiento ilícita abierta luego de que Sofía Clerici diera a conocer en sus redes sociales los suntuosos gastos del intendente Martín Insaurralde, ella eligió como abogado a Fernando Burlando.

La modelo declaró el viernes ante la Justicia en compañía de letrado y él habló explicó su situación en el ciclo de Alejandro Fantino. “¿Quién en este país puede dudar que la herramienta de Jésica Cirio fue la lucha y su trabajo. Preguntale a gente del medio”, dijo Burlando, parafraseando el himno a Sarmiento.

Fernando Burlando asumió como el abogado de Jésica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Martín Insaurralde (Foto: NA - José Scalzo).

“¿Quién puede dudar que Jésica Cirio tiene una inteligencia tal vez diferente y lo que ha hecho de su profesión es una transformación empresarial? Más de uno se va a asombrar de lo que ha trabajado Jésica antes de casarse con Insaurralde”, agregó Burlando, causando indignación en Susana Roccasalvo.

SUSANA ROCCASALVO INDIGNADA CON LOS DICHOS DE FERNANDO BURLANDO SOBRE JÉSICA CIRIO

Susana se excusó de hablar de todo lo referente a las leyes, pero le hizo una advertencia. “No nos vas a enseñar vos a los que te llevamos 20 o 30 años en TV quién es Jésica Cirio. No estoy hablando mal, estoy diciendo otra cosa”, resaltó la conductora de Implacables.

“No es una primerísima figura y no lo ha sido nunca. Ha sido una chica monísima y no sé si llegó a encabezar en la calle Corrientes. Puede tener una inteligencia superior y haber hecho negocios. Por ahí me dijeron que tiene acciones en una conocida casa de lencería donde es la cara”, analizó Susana.

Jesica Cirio lloró en vivo al contar cómo le afectó la traición de Martín Insaurralde. (Foto: Captura Telefe)

“Pueden ser un montón de cosas, pero, Burlando, yo sé que te dirigís al público, pero no a la gente del medio. (…) Yo no la estoy cuestionando, solo que estoy viendo que estás hablando como si no conociéramos quién es Jésica Cirio. Este es un ambiente muy chiquito”, cerró la conductora.

