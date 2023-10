Luego de que se supiera que imputaron a Jésica Cirio por su supuesto divorcio millonario de Martín Insaurralde, tras el escándalo por las fotos de él con Sofía Clérici navegando en un yate de lujo por Marbella, Juan Etchegoyen reveló el contundente pedido de la conductora de La Peña de Morfi a Telefe.

Es importante destacar que el escándalo protagonizado por Martín y Sofía impactó directamente contra Jésica, ya que su continuidad frente al programa que conduce estaría en riesgo. Según Juan en Mitre Live, Cirio tendría miedo de ser una “Jey Mammon más”, puesto que el conductor no volvió a la televisión tras la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra por abuso sexual infantil.

“La realidad es que el canal está cansado de ella hace rato y yo fui el primero que te lo conté acá en su momento aún sin saber obviamente las sospechas de corrupción. ¿Te acordás de los posteos de Jésica hace unos meses? Posteos fuertes sin destinatario, aunque está claro a esta altura a quién iba dirigido eso, bueno hay un nuevo capítulo del enojo de Telefe con la conductora que puede llegar a su salida pero no por ahora me dijeron”, comenzó diciendo Juan en su programa.

JÉSICA CIRIO LE HABRÍA PEDIDO A TELEFE QUE NO LE SUELTE LA MANO

“Lo que me contaban desde adentro es que ella le tiene mucho temor a la condena social, me aseguran que Jésica habría pedido apoyo al canal, que no le suelten la mano como paso antes con Jey Mammón, que apenas salió el testimonio de Lucas Benvenuto él fue apartado”, sumó Etchegoyen, preciso.

“Básicamente, lo que está pidiendo Jésica es ‘no quiero ser una Jey Mammon más’, veremos qué pasa pero también es difícil hacer un programa en estas condiciones, sabiendo que todo el público te tiene apuntada por lo que se está investigando”, sentenció el conductor. ¿Qué dirá ella?