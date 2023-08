A poco de conocerse que Daniela Celis y Thiago Medina van a ser padres, Daniel –el padre de la joven- rompió el silencio, confesó cómo tomó la noticia y se sinceró al hablar de su vínculo con el exheramanito.

“Tuve poca relación con Thiago. Espero que esté contento, que esté feliz. Es muy jovencito, pero creo que va por buen camino. Si Dios quiere, puede ser un buen compañero para mi hija. Yo no me meto en la relación de ellos, pero puede ser un buen papá”, comenzó diciendo Daniel en una nota que dio a LAM.

En cuanto a cómo se enteró de esta primicia, agregó: “Me llamó por teléfono y me dijo ‘pá, mirá quiero que los sepas por mi boca: estoy embarazada... van a ser dos’”, remarcó. Y cerró, a flor de piel, dirigiéndose a su hija: “No sabés la emoción que tengo. Vos sabés que podés contar conmigo las 24 horas del día vos y tus siete hermanos. Sabés lo mucho que te amo y lo mucho que voy a amar a mis nietos”.

LA HERMANA DE DANIELA CELIS HABLÓ DE LA RELACIÓN DE “PESTAÑELA” CON THIAGO MEDINA

Luego de las repercusiones que despertó la noticia sobre el embarazado de Daniela Celis –quien espera gemelos junto a Thiago Medina, a quien conoció en su paso por Gran Hermano 2022- Mara (la hermana de la joven) dio más detalles sobre el presente de la pareja.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que hizo Nazarena Vélez en LAM: “¿Thiago está con tu hermana? ¿La está acompañando?”, indagó, después de que se especulara con que los jóvenes ya no estaban más juntos.

“Es un capo Thiago. No están conviviendo. Daniela está viviendo conmigo, estamos las dos solas y tranquilas. Pero, por supuesto que como buen futuro padre y como buen compañero, está súper presente”.

Fue entonces que Mara no dudó con su respuesta: “Sí, por supuesto. Es un capo Thiago. No están conviviendo. Daniela está viviendo conmigo, estamos las dos solas y tranquilas”, remarcó. Y agregó: “Pero, por supuesto que como buen futuro padre y como buen compañero, está súper presente”.

“El chico (por Thiago) no es mediático para nada, no le gusta la fama y lo ha dicho muchísimas veces, y sostiene que no tiene que declarar nada”, cerró le entrevistada, en referencia al silencio del exhermanito.