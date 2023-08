Sin tapujos para hablar del cualquier tema, Estefi Berardi y Carmen Barbieri protagonizaron un tremendo cara a cara en Poco correctos –el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece- donde no faltaron los cruces de chicanas ni las indirectas con Federico Bal.

Así fueron algunas preguntas y respuestas del picante ping pong que se vio al aire:

Carmen: -¿Qué te molesta de mí? ¡Cuidado, nena!

Estefi: -Lo que más me molesta de vos es que te enojes sin antes preguntarme. No te enojes tanto. Primero hablá conmigo y después vas a entender. Yo te quiero preguntar si te da celos que haga otro programa.

C: -Ahora no, pero el primer día que debutaron sí. Te sopleteaste todo el cuerpo para estar acá, en mi programa vino toda blanca. Y el día que debutabas acá, faltaste a Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine). ¿A vos te gustaría que yo sea tu suegra?

E: -¡Ay! ¿Cómo serás de suegra? Porque tengo dudas con esto. Como sos un poco celosa, digo ¿serás igual como suegra? Pero después todas las ex de Fede hablan re bien de vos. Creo que sería una buena suegra, a mí me gustaría. Pero me tendría que gustar Fede.

C: -¿Y no te gusta Fede?

E: -Y… es mi amigo. Me parece re facha, pero como es mi amigo lo veo como amigo. ¿A vos te gustaría que yo fuera tu nuera?

C: -Sí, nena, porque yo te quiero. Pero yo no elijo a las mujeres de mi hijo. Soy feliz con la mujer que él elige. Pero sí, me gustaría. Si te ofrecen conducir Mañanísima y a mí me dan el raje, ¿serías capaz de traicionarme y ocupar mi lugar?

E: -Nunca, jamás en la vida, te traicionaría. No hay manera, no pasaría eso. Ahora tenés que decir la verdad, ¿es verdad que no nos creés a Fede y a mí que no pasó nada?

C: -Mirá, es verdad. Np sé si pasó algo, pero mientras yo estuve en la casa, no pasó nada. Si realmente hubiese pasado algo ahí, son unos atrevidos vos y él. Pero no sé si pasó algo.

E: -Estaba llena de gente la casa, era imposible que alguien no vea algo. Además, no hubiese sido ahí.

Firme decisión de Estefi Berardi tras los fuertes cruces con Yanina Latorre en LAM

A poco de haber dado un paso al costado de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, Estefanía Berardi fue contundente al hablar de su relación con su excompañera, Yanina Latorre.

“Me sigo sintiendo una angelita. Hoy hablé con Ángel y le mandé una información interesante que sentí que podía venirle bien”, comenzó diciendo la expanelista en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo trabajaría con todas las chicas con las que trabajé ahí, pero no volvería a trabajar con Yanina Latorre”.

“Yo trabajaría con todas las chicas con las que trabajé ahí, pero no volvería a trabajar con Yanina Latorre. Cuando me fui de LAM, me fui tranquila, no quería ni me interesaba nada más, le hacía mal a mi alma”, agregó.

En cuanto a cómo vivieron sus seres queridos los escándalos que se vieron al aire, detalló: “Mi familia estaba muy contenta por mi crecimiento, estaban orgullosos, pero determinados temas que me exponían o que quizás se sobrepasaban de los límites y eso si los ponía mal”.

“Ya hacía un tiempo que mi salida la venía hablando con Ángel de Brito porque no me sentía cómoda por Yanina, y él entendía todo”.

“Ya hacía un tiempo que mi salida la venía hablando con Ángel porque no me sentía cómoda por Yanina, y él entendía todo. De hecho, él quería hablar con ella para mediar, pero yo le dije que no porque ya no tenía ni ganas de eso. Sentí que ya no daba estar ahí, ya quería volver a mi casa y dejarle el paso a algo nuevo, a algo mejor. Yo siempre escucho lo que siento y mi alma se sentía mal, pero fue muy difícil irme también porque me dio un montón”, continuó.

Y cerró, sincera: “No extraño nada de LAM, pero sí agradezco mucho lo que aprendí al lado de Ángel, aprendí muchísimo. Es impresionante de verdad todo lo que aprendí porque el tipo entiende de televisión, entiende lo que quiere ver la gente, lo arma y consigue el número”.