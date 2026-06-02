La investigación por la muerte de la Tota Santillán sumó un nuevo y alarmante capítulo en las últimas horas. Según trascendió, la casa de Horacio Carias, hermano del recordado conductor, fue atacada a balazos en la localidad bonaerense de Luján, en un episodio que encendió todas las alarmas dentro de su entorno familiar.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen durante su ciclo Mitre Live, donde aseguró haber recibido material y testimonios directos de los familiares de Carias. “Ha pasado algo gravísimo”, expresó al comenzar su relato, antes de revelar que la vivienda había sido blanco de disparos.

EL ATAQUE A TIROS QUE GENERA PREOCUPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con los detalles difundidos, Horacio se encontraba junto a otros integrantes de su familia compartiendo una ronda de mate en el jardín de la propiedad ubicada sobre la calle José Ingenieros cuando escucharon dos detonaciones provenientes del exterior. El episodio generó momentos de extrema tensión y temor entre los presentes.

Etchegoyen señaló además que los allegados del hermano de la Tota consideran que el ataque podría estar relacionado con las denuncias y declaraciones que vienen realizando en torno al caso del conductor. Aunque por el momento no existen confirmaciones oficiales sobre los autores ni los motivos del hecho, la familia manifestó una profunda preocupación por la escalada de violencia.

CRÉDITO: Mitre Live

HORACIO CARIAS DENUNCIA UNA ESCALADA DE HECHOS DE VIOLENCIA

El ataque ocurre después de otros episodios que también afectaron a Horacio Carias. Según había trascendido días atrás, su vivienda ya había sido robada en dos oportunidades, situación que incrementó el estado de alerta de sus familiares.

“Horacio está muy asustado. Está vivo de milagro”, sostuvo el periodista al compartir el testimonio recibido desde el entorno del hermano de la Tota Santillán. Las imágenes del lugar, según describió, evidenciarían el impacto de los disparos y alimentan la preocupación por lo sucedido.

LA MUERTE DE LA TOTA SANTILLÁN SUMA UN NUEVO CAPÍTULO DE INCERTIDUMBRE

Mientras tanto, el hecho podría convertirse en un elemento de interés dentro de la causa que investiga la muerte del popular conductor, un caso que continúa generando interrogantes y que ahora suma un nuevo episodio cargado de tensión e incertidumbre. Además, los familiares esperan que la Justicia avance en el esclarecimiento de lo ocurrido y determine si existe algún vínculo entre este ataque y las denuncias que vienen realizando desde hace meses.