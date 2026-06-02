La cartelera porteña se renueva con María Antonieta: Belleza y guillotina, escrita y dirigida por Ángel Agustín.

La obra se mete de lleno en la vida de María Antonieta, una joven que fue entregada a una nación desconocida y que terminó convertida en símbolo de excesos, protocolo y apariencia.

Mientras en Versalles todo es espectáculo y poder, afuera crecen el hambre y la desesperación, marcando una tensión que va a explotar entre la monarquía y el pueblo.

María Antonieta: Belleza y guillotina.

Lejos de la reconstrucción histórica clásica, la propuesta de Agustín apuesta por una mirada contemporánea, íntima y profundamente política.

El foco está puesto en la exposición pública, la construcción de la identidad y la violencia de los sistemas que transforman a las personas en íconos.

En ese universo, cada gesto es observado, cada vínculo está atravesado por la mirada ajena y cada personaje pelea entre lo que muestra y lo que esconde.

El Teatro El Ojo será el escenario de una de las apuestas más provocadoras de la temporada y el estreno será el viernes 5 de junio a las 20:00, con entradas disponibles a través de Alternativa Teatral.

Una puesta que rompe con lo tradicional

La estética de la obra juega todo el tiempo con la tensión entre lo bello y lo roto. La escenografía es simbólica, los objetos son mínimos y las transformaciones se hacen a la vista del público, generando un clima donde lo íntimo y lo político se cruzan en cada escena.

El elenco está encabezado por Lucía Pereyras en el papel de María Antonieta, acompañada por Sol Claro Martino como Jeanne Du Barry, Pablo A. Fuentes como Luis XVI, Joaquín Daneri y Ezequiel Justiniano como cortesanos, Constanza García como dama de Versalles y “Ortu” Ortuño en el rol del verdugo.

Una historia que interpela al presente

“María Antonieta: Belleza y guillotina” invita a repensar el peso de la mirada social, la fragilidad de la identidad y la violencia de los sistemas de poder. Una propuesta que, desde el teatro, pone en jaque los límites entre lo privado y lo público, y que promete dejar huella en cada espectador.