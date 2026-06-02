La DJ y productora ucraniana Miss Monique confirmó su regreso a Buenos Aires con “Biorhythm”, el proyecto audiovisual más ambicioso de su carrera. La presentación tendrá lugar el próximo 3 de octubre en Mandarine Park, en el marco de una gira internacional que continuará sumando nuevas fechas en distintas ciudades del mundo.

La artista presentó oficialmente “Biorhythm” como una experiencia inmersiva que explora la conexión entre naturaleza, tecnología y ritmo humano. La propuesta combina música, visuales y narrativa conceptual en un espectáculo pensado para llevar la experiencia electrónica más allá de la pista de baile.

La propuesta visual envuelve el escenario en una estética ecológica y futurista, donde elementos orgánicos y estructuras industriales conviven en armonía. A través de esta puesta, Miss Monique busca transmitir la idea de que incluso dentro de los sistemas tecnológicos y las grandes ciudades, sigue existiendo algo profundamente humano y vivo.

La elección de Buenos Aires como una de las sedes principales del tour no resulta casual. Durante los últimos años, la DJ construyó una fuerte conexión con el público argentino gracias a una serie de presentaciones sold out y a su participación en el esperado regreso de Ultra Buenos Aires tras una década de ausencia. Esa relación consolidó al país como uno de los territorios más importantes dentro de su crecimiento internacional.

El anuncio llega además en un momento clave de su carrera. Con la expansión global de Siona Records, una residencia establecida en Hi Ibiza y una de las comunidades digitales más activas de la escena electrónica actual, Miss Monique continúa posicionándose como una de las figuras más influyentes del progressive y melodic house.

En 2025, la artista fue reconocida en los Ibiza DJ Awards como Best Progressive / Melodic House DJ, luego de haber obtenido el premio a Best Breakthrough DJ el año anterior, consolidando así un ascenso internacional que no deja de crecer.