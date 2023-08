En medio de la preocupación que despertó la salud de Silvina Luna en las últimas horas, Estefanía Berardi dio más detalles de cómo se encuentra la modelo mientras continúa internada en el Hospital Italiano.

“Hoy hablé bastante con el entorno de Silvina. Ella está estable. Ayer, como lo conté, la pasaron a terapia intensiva por una infección en el catéter del brazo lo que le provocó que le baje la presión y tenga temperatura”, comenzó diciendo la panelista de Poco correctos en vivo.

“La pasaron a terapia intensiva por control, para tenerla mucho más controlada por si se llegaba a complicar, pero la realidad es que ella está estable y está bien dentro del cuadro que presenta”, agregó.

En cuanto a su cuadro, detalló: “Está consciente, habla bajito y se comunica, pregunta. No están pensando en intubarla, no está intubarda. Algunas cosas, la familia me pedía que por favor lo aclare porque leyeron cosas en los portales que no quieren que Silvina lo lea porque se va a poner mal”.

“La complicación que tiene Silvina es que tiene los músculos un poco atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución. Se trabaja con kinesiólogos y con paciencia, no es nada que no se pueda revertir. Me contaron que tiene unos pedales en los pies que los mueva y no esté tan quieta”, añadió.

Y cerró: “Sí tiene agua en los pulmones pero, como la están alimentando por una sonda, es lógico que al no estar funcionando bien los riñones, retenga un poco de agua y tenga que estar haciéndose la diálisis. Pero no es nada que sea súper grave, se puede tratar y resolver. No está bueno que esté en terapia, va a tener altos y bajos, pero se dijeron algunas cosas que no son tan así. Creo que rezando y mandando buenas energías va a salir delante de vuelta”.

Silvina Luna, en estado crítico

Luego de que se conociera que en las últimas horas empeoró la salud de Silvina Luna, motivo por el cual decidieron que regresara a terapia intensiva del Hospital Italiano donde permanece internada desde hace casi 3 meses, Yanina Latorre dio detalles de las últimas novedades que compartió el hermano de la modelo, Ezequiel, en un mensaje que le envió a Ángel de Brito.

“Yo voy a contar exactamente lo que el hermano de Silvina le contó a Ángel, que es la verdad de lo que está pasando ahora, en este momento, con su salud”, comenzó diciendo Yanina, quien está reemplazando a De Brito en sus vacaciones.

“‘A Silvina la van a volver a intubar. Lo cierto es que tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva y ya no está reaccionando a los tratamientos’”.

“Silvina está muy debil, su estado empeoró y es muy crítico. Está muy delicada’. Eso es todo lo que contaron y es una situación muy complicada. Está con una sonda, en terapia, con atrofia muscular, agua en los pulmones y está sedada. Están esperando el momento para ponerle el respirador. La están alimentando con sonda y el aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”, cerró Yanina.