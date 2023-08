En medio de la ola de buenas noticias con respecto a la salud de Silvina Luna, que aunque sigue internada en el Hospital Italiano habría mejorado, su amigo Gustavo Conti brindó su fuertísimo testimonio.

“Me imagino que estás mucho más tranquilo porque las noticias sobre Silvina Luna, que se está recuperando de a poquito, han llevado justamente tranquilidad”, abrió el juego Pablo Layus en el programa de radio Que valga la pena, antes de la llamativa reacción de Gustavo.

“Si igual no se crean tanto eh, tampoco es tan así. Está recuperándose... ¡Muy de a poquito! Es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el orto, perdón por la expresión”.

GUSTAVO CONTI ACLARÓ QUE LA SALUD DE SILVINA LUNA ESTÁ MEJORANDO MUY DE A POCO

En este contexto, Gustavo hizo una contundente aclaración con respecto a la salud de Silvina.

“El proceso que tiene que tener ahora, no... no sabés. Es una cosa de... Tampoco voy a contar mucho más, no da, pero no me gusta que digan que está bárbara. No, no está bárbara. Está hecha mierda, la está pasando como el orto, está luchando por su vida todos los días un poco. Y le está poniendo unos huevos que la verdad, pobrecita... Me parte el alma, con tan solo hablarlo me dan ganas de llorar”.

“Está un poquito mejor. Cayó un rayo de repente, porque en un momento todos pensamos lo peor eh, cayó ese rayo y la pudieron desentubar y salió adelante. Pero salió adelante, no es que se paró y fue al baño a hacer pis. ¿Entendés lo que te digo? Salió adelante es que le sacaron los tubos, pero está muy lejos de ser la Silvina de antes. ¡Muy lejos! Todavía no ve la luz al final del túnel”, cerró, sin vueltas.