En 2011, Carmen Barbieri se separó escandalosamente de Santiago Bal, tras 26 años de amor u un hijo en común, Fede Bal.

Desde entonces, la artista tuvo pocas parejas y en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) habló a fondo de su intimidad.

CARMEN BARBIERI CONTÓ CON QUÉ HOMBRE FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO SEXO

Estefi Berardi: -A tu candidato, ¿por qué le decís que no?

Carmen Barbieri: -Porque no tengo tiempo.

Estefi: -¿Vos cerraste la puerta al amor? ¿Nunca más?

Carmen: -No, no la cerré. Además, me gustaría con esta persona tomar algo o cenar, pero con tiempo. Tendría que ser un viernes.

“La última persona con la que tuvo sexo fue Fernando, de San Nicolás. Fue mi noviecito... Habrá sido hace 6 años”.

Estefi: -¿Hace cuánto que no tenés relaciones sexuales?

Pampito: -Eso no se pregunta.

Carmen: -Yo te voy a contestar, pero tengo que hacer memoria. Harán 10 años.

Pampito: -¡Mentira, Carmen! ¿10 años sin sexo?

Estefi: -Estamos en el 2023. 2013 fue la última vez. ¿Con quién fue la última vez? ¿Te acordás?

Carmen: -Sí. Él ahora está casado y tiene un hijo, bello. Trapito, le había puesto yo.

Pampito: -Y, ¡en 10 años pasan un montón de cosas!

Carmen: -Claro, el hombre tuvo que tener una familia. Se hartó de mí.

Estefi: -¿Y por qué nunca más?

Carmen: -Porque no apareció nadie.

Estefi: -Ahí dice Penca que no fue hace 10 años.

Carmen: -Entonces, ¿cuántos eran? ¿8?

Penca: -6 años.

Pampito: -La secretaria de Carmen sabe cuándo fue la última vez que Carmen tuvo sexo.

Carmen: -No quise mentir, me olvidé. Y te voy a decir con quién. Ahora está soltero, es un muchacho que quiero mucho, que sigo hablando. Lo amo. Es buena gente. Es de San Nicolás. Se llama Fernando. Fue mi noviecito muy poco tiempo.