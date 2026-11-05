Germán Martitegui revela su receta para hacer una pizza sin harina y que quede perfecta: el ingrediente secreto que usa

La pizza es una de las comidas más populares, pero también existen versiones que permiten reemplazar la clásica masa por otros ingredientes. En esta oportunidad, Germán Martitegui comparte una receta original que se destaca por su combinación de sabores y su preparación sencilla.

El reconocido cocinero y jurado de MasterChef propone una pizza sin harina, ideal para quienes buscan incorporar nuevas opciones a su menú. La preparación incluye vegetales, salmón, queso blanco y una salsa con hierbas que completa el plato.

El secreto de esta receta está en utilizar papas como base en lugar de la masa tradicional. Al cortarlas en rodajas y acomodarlas sobre un molde, se consigue una estructura que permite sostener los demás ingredientes y preparar una pizza diferente en el horno.

Comensales 6 Ingredientes Un kilo de papas.

kilo de papas. 500 gramos de zucchini.

gramos de zucchini. 600 gramos de salmón.

gramos de salmón. 200 gramos de queso blanco.

gramos de queso blanco. 100 cc leche.

cc leche. Jugo de 1 limón.

Sal y pimienta a gusto.

Ciboulette picada y eneldo a gusto.

100 cc aceite.

cc aceite. Una cebolla roja.

cebolla roja. Una cucharada de alcaparras lavadas.

Uno de los cocineros más populares de Argentina. Foto: YouTube

Procedimiento

1. Cocinar las papas: envolverlas en papel aluminio y llevarlas al horno durante 35 minutos a 180 °C. Retirar, dejar enfriar y cortar en rodajas de aproximadamente un centímetro de espesor.

2. Preparar los vegetales y el pescado: cortar el zucchini a lo largo en tiras de medio centímetro. Limpiar el salmón y dividirlo en rodajas de un centímetro.

3. Hacer las salsas: mezclar el queso blanco con la leche, el jugo de limón, sal y pimienta. Por separado, cortar la cebolla roja en cubitos y combinarla con el ciboulette, el eneldo, las alcaparras y el aceite.

4. Armar la base: cubrir un molde para pizza con las rodajas de papa, acomodándolas para formar una superficie uniforme. Distribuir el zucchini por encima, salpimentar y hornear durante 10 minutos a 180 °C.

5. Incorporar el salmón: retirar la preparación del horno, colocar las rodajas de pescado y agregar algunas cucharadas de la mezcla de queso blanco. Volver a cocinar durante 8 minutos.

6. Servir: retirar la pizza del horno y completar con la salsa de queso restante y la preparación de cebolla roja, hierbas y alcaparras.

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