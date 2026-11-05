Chorizos a la pomarola: la receta de Jimena Monteverde con un truco para hacerlos menos grasosos

Los chorizos a la pomarola son uno de los platos más tradicionales de la cocina casera argentina. Su combinación de carne, salsa de tomate y verduras los convierte en una alternativa ideal para un almuerzo familiar o una reunión con amigos.

La cocinera Jimena Monteverde compartió su versión de esta receta, que incorpora morrones de distintos colores, cebolla, ajo, vino blanco y una selección de condimentos que aportan aroma y sabor.

Sin embargo, el detalle más interesante está en la preparación de los chorizos. Antes de incorporarlos a la salsa, la especialista recomienda blanquearlos en agua hirviendo durante 10 minutos, un procedimiento sencillo que ayuda a eliminar parte de la grasa.

Comensales 4 Ingredientes 30 chorizos.

chorizos. 3 morrones rojos.

morrones rojos. 3 morrones verdes.

morrones verdes. 3 morrones amarillos.

morrones amarillos. Un kg de cebollas.

kg de cebollas. 2 cebollas de verdeo.

cebollas de verdeo. 3 dientes de ajo picados.

dientes de ajo picados. 3 hojas de laurel.

hojas de laurel. 500 cc vino blanco.

cc vino blanco. Un litro de puré de tomate.

litro de puré de tomate. 2 cucharadas de extracto de tomate.

cucharadas de extracto de tomate. Aceite, cantidad necesaria.

Sal y pimienta, a gusto.

Ají molido, pimentón y orégano, a gusto.

Procedimiento

Blanquear los chorizos: colocarlos en una olla con agua fría, llevar a hervor y cocinar durante 10 minutos. Retirar, dejar enfriar y pinchar con un tenedor. Dorar la carne: calentar un poco de aceite en una sartén o cacerola amplia y sellar los chorizos de ambos lados. Retirar y reservar. Preparar las verduras: cortar las cebollas, los morrones y las : cortar las cebollas, los morrones y las cebollas de verdeo en tiras o cubos pequeños. Rehogar hasta que comiencen a ablandarse. Incorporar los aromáticos: agregar el ajo picado y el extracto de tomate. Mezclar durante un par de minutos para intensificar los sabores. Añadir el vino blanco: verterlo sobre las verduras y dejar cocinar para que se reduzca y se evapore el alcohol. Preparar la pomarola: incorporar el puré de tomate, las hojas de laurel, la sal, la pimienta, el ají molido, el pimentón y el orégano. Cocinar a fuego medio durante aproximadamente 30 minutos. Completar la cocción: volver a colocar los chorizos en la cacerola y dejarlos cocinar dentro de la salsa hasta que estén completamente cocidos y hayan absorbido los sabores. Servir: y disfrutar de la comida

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