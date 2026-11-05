Chorizos a la pomarola: la receta de Jimena Monteverde con un truco para hacerlos menos grasosos

Los chorizos a la pomarola son uno de los platos más tradicionales de la cocina casera argentina. Su combinación de carne, salsa de tomate y verduras los convierte en una alternativa ideal para un almuerzo familiar o una reunión con amigos.
La cocinera Jimena Monteverde compartió su versión de esta receta, que incorpora morrones de distintos colores, cebolla, ajo, vino blanco y una selección de condimentos que aportan aroma y sabor.
Sin embargo, el detalle más interesante está en la preparación de los chorizos. Antes de incorporarlos a la salsa, la especialista recomienda blanquearlos en agua hirviendo durante 10 minutos, un procedimiento sencillo que ayuda a eliminar parte de la grasa.
Comensales
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Ingredientes
- 30 chorizos.
- 3 morrones rojos.
- 3 morrones verdes.
- 3 morrones amarillos.
- Un kg de cebollas.
- 2 cebollas de verdeo.
- 3 dientes de ajo picados.
- 3 hojas de laurel.
- 500 cc vino blanco.
- Un litro de puré de tomate.
- 2 cucharadas de extracto de tomate.
- Aceite, cantidad necesaria.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Ají molido, pimentón y orégano, a gusto.
Procedimiento
- Blanquear los chorizos: colocarlos en una olla con agua fría, llevar a hervor y cocinar durante 10 minutos. Retirar, dejar enfriar y pinchar con un tenedor.
- Dorar la carne: calentar un poco de aceite en una sartén o cacerola amplia y sellar los chorizos de ambos lados. Retirar y reservar.
- Preparar las verduras: cortar las cebollas, los morrones y las cebollas de verdeo en tiras o cubos pequeños. Rehogar hasta que comiencen a ablandarse.
- Incorporar los aromáticos: agregar el ajo picado y el extracto de tomate. Mezclar durante un par de minutos para intensificar los sabores.
- Añadir el vino blanco: verterlo sobre las verduras y dejar cocinar para que se reduzca y se evapore el alcohol.
- Preparar la pomarola: incorporar el puré de tomate, las hojas de laurel, la sal, la pimienta, el ají molido, el pimentón y el orégano. Cocinar a fuego medio durante aproximadamente 30 minutos.
- Completar la cocción: volver a colocar los chorizos en la cacerola y dejarlos cocinar dentro de la salsa hasta que estén completamente cocidos y hayan absorbido los sabores.
- Servir: y disfrutar de la comida
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