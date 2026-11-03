Tortilla de papas exprés de Jimena Monteverde: el truco para hacerla más fácil y sabrosa

La tortilla de papas es una de las preparaciones más populares de la cocina casera. Su combinación de ingredientes sencillos y su versatilidad la convierten en una excelente alternativa para resolver almuerzos o cenas sin necesidad de elaborar platos demasiado complicados.

Sin embargo, preparar una tortilla tradicional puede llevar bastante tiempo, especialmente por el trabajo de pelar, cortar y cocinar las papas. Para simplificar este proceso, la cocinera Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta exprés que conserva los sabores característicos de este clásico.

El secreto de la experta (que tiene 1,6 millón de seguidores en Instagram) consiste en utilizar papas congeladas previamente cocidas en el horno o fritas, evitando buena parte de la preparación habitual. Además, incorpora muzzarella para conseguir una tortilla más sabrosa, con una textura cremosa en su interior.

Comensales 4 Ingredientes Un paquete de papas congeladas.

paquete de papas congeladas. 7 huevos.

huevos. 100 gramos de mozzarella.

gramos de mozzarella. Sal y pimienta, a gusto.

Aceite, cantidad necesaria.

Opcional: 1 cucharada de provenzal o perejil.

Procedimiento para la tortilla de papas de Jimena Monteverde

Cocinar las papas: preparar las papas congeladas en el horno o fritas, siguiendo las indicaciones del producto, hasta que estén cocidas. Cortar las papas: una vez listas, cortarlas del tamaño deseado y colocarlas en un recipiente amplio. Agregar los huevos: incorporar los siete huevos junto con la sal, la pimienta y los condimentos elegidos. Sumar la : agregar los 100 gramos de queso e integrar los ingredientes para distribuirlos de manera uniforme. muzzarella : agregar los 100 gramos de queso e integrar los ingredientes para distribuirlos de manera uniforme. Calentar la sartén: pincelar una sartén con un poco de aceite y llevarla al fuego hasta que esté caliente. Cocinar la tortilla: volcar la preparación y cocinar durante aproximadamente cinco minutos a fuego suave. Dar vuelta la tortilla: colocar un plato sobre la sartén, sujetarlo firmemente y girar ambos elementos con cuidado para invertir la preparación. Terminar la cocción: devolver la tortilla a la sartén, acomodarla y cocinar unos minutos más, según el punto deseado.

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