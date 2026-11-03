Disney+ presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo y confirmó que los nuevos episodios llegarán a la plataforma el próximo 20 de noviembre. La serie protagonizada por Walker Scobell regresará con una aventura que tendrá como eje el rescate de Annabeth Chase, quien cae en manos de las fuerzas de Cronos. El lanzamiento será con dos capítulos iniciales y luego se estrenarán dos episodios nuevos cada semana.

La tercera entrega estará basada en La maldición del titán, el tercer libro de la exitosa saga literaria escrita por Rick Riordan. Se trata de la primera vez que esta historia llega a la pantalla en la adaptación televisiva, que continuará explorando el universo de la mitología griega a través de las aventuras del joven semidiós y sus amigos.

En esta oportunidad, Percy deberá enfrentar una misión mucho más peligrosa que las anteriores. Tras la desaparición de Annabeth, emprenderá un viaje junto a Grover y otros compañeros para rescatarla, liberar a una diosa encadenada y enfrentarse a la maldición del Titán. En el camino también deberá evitar que se cumpla una profecía que podría provocar la caída del Olimpo.

QUÉ ACTORES SE SUMAN A LA TERCERA TEMPORADA DE PERCY JACKSON

El nuevo ciclo volverá a contar con Walker Scobell como Percy Jackson, Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase y Aryan Simhadri como Grover Underwood. También regresarán Charlie Bushnell, Tamara Smart y Levi Chrisopulos, entre otros integrantes del elenco que ya participaron de las entregas anteriores.

Imagen de Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Foto: gentileza Disney+)

La temporada incorporará además nuevos personajes del universo creado por Rick Riordan. Entre las incorporaciones se encuentran Kate McKinnon como Afrodita, Ming-Na Wen como Hera, Jennifer Beals como Deméter, Dafne Keen como Artemisa, Saara Chaudry como Zoë Nightshade y Holt McCallany como Atlas. También participarán Jesse L. Martin como Frederick Chase y David Costabile como el doctor Thorn.

Póster de Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Foto: gentileza Disney+)

Con esta nueva temporada, Percy Jackson y los dioses del Olimpo continuará llevando a la pantalla la saga literaria que conquistó a millones de lectores en todo el mundo. Los dos primeros ciclos ya se encuentran disponibles en Disney+, mientras que los nuevos episodios comenzarán a estrenarse el 20 de noviembre, exclusivamente en la plataforma de streaming.

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