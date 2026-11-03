Paramount+ llega a noviembre con una programación cargada de novedades que combina regresos esperados, nuevas temporadas de series, películas y una destacada agenda deportiva. Entre los principales lanzamientos se encuentran la cuarta y última temporada de Yellowjackets, nuevos episodios de Tulsa King y Tierra de Mafia, además de producciones como Dexter: Resurrección y South Park. El calendario también tendrá grandes acontecimientos deportivos, con la final de la CONMEBOL Sudamericana y la definición de la Copa Davis.

Uno de los regresos más esperados será el de Yellowjackets, que estrenará su cuarta y última temporada el viernes 20 de noviembre. La historia de las sobrevivientes del accidente aéreo llegará a su desenlace con nuevos desafíos, secretos y conflictos pendientes. Los episodios se estrenarán semanalmente, cada viernes. También habrá novedades de Tulsa King, con Sylvester Stallone nuevamente al frente de la historia de Dwight Manfredi, y de Tierra de Mafia, protagonizada por Tom Hardy, donde Harry da Souza deberá enfrentar nuevos conflictos de la familia Harrigan antes del final de temporada previsto para el 20 de noviembre.

La oferta de series se completa con otros títulos destacados: Marshals, que tendrá su segunda temporada los lunes; Dexter: Resurrección, con su segunda entrega los viernes; y South Park, que presentará nuevos episodios de su temporada 29 los sábados 14 y 28 de noviembre. Además, llegarán a la plataforma temporadas completas de ficciones reconocidas como Scandal, Normal People y This Is Us.

Estrenos de Paramount + de noviembre de 2026 (Foto: gentileza Paramount+)

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LOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE PODRÁN VER EN PARAMOUNT+

El deporte tendrá un lugar central en la programación de noviembre. El sábado 21, a través de DSPORTS, disponible en Paramount+, se disputará la final de la CONMEBOL Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que definirá al nuevo campeón del certamen. Más adelante, entre el 24 y el 29 de noviembre, llegará la Final 8 de la Copa Davis, donde las principales figuras del tenis internacional buscarán destronar a Italia, vigente campeón.

Estrenos de Paramount + de noviembre de 2026 (Foto: gentileza Paramount+)

Los deportes de combate también tendrán sus grandes citas. El sábado 7 de noviembre, el Copper Box Arena de Londres será escenario de Zuffa Boxing 12: Billam-Smith vs. Clarke. Una semana después, el sábado 14, el Madison Square Garden de Nueva York recibirá UFC 334: Gane vs. Hokit, con una defensa del título de peso pesado y el esperado regreso de Amanda Nunes, que enfrentará a Kayla Harrison por el campeonato de peso gallo femenino.

Estrenos de Paramount + de noviembre de 2026 (Foto: gentileza Paramount+)

En cuanto a las películas, noviembre sumará títulos de distintos géneros, entre ellos Mascotas al rescate, En la ruta del crimen, De Mal en Peor, Infierno en el Pantano, Fightland y Una historia de venganza, todos exclusivos de Paramount+. También se incorporarán producciones como Jackass: La última y nos vamos, El Show de JLO y Feliz Navidad, Sr. Plankton. De esta manera, la plataforma renueva su catálogo con opciones para distintos públicos y una programación que se extenderá durante todo el mes.

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