Prime Video presentó el tráiler oficial de Misión Bolsa Mágica, su nueva película navideña protagonizada por Arnold Schwarzenegger, quien regresa al género después de 30 años, esta vez para interpretar al mismísimo Papá Noel. La producción combina comedia, acción y aventura en una historia que llegará en exclusiva a la plataforma el próximo 2 de diciembre de 2026, en más de 240 países y territorios.

La trama comienza cuando la inconfundible bolsa roja de Santa Claus es robada por una elfa rebelde, interpretada por Awkwafina, que tiene cuentas pendientes. Con la Navidad en peligro y la noche más importante del año cada vez más cerca, el personaje de Schwarzenegger deberá organizar un plan para recuperar su preciado objeto y evitar que millones de chicos se queden sin sus regalos.

Para conseguirlo, Santa recurre a un particular aliado: un ladrón que forma parte de su “Lista de Traviesos”, interpretado por Alan Ritchson. Junto a la hija del delincuente y un grupo de cómplices con habilidades criminales, emprenderán una misión tan peligrosa como insólita. En la aventura también tendrán participación los elfos y los renos, fundamentales para concretar el inesperado golpe.

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La película marca el regreso de Schwarzenegger al entretenimiento navideño después de tres décadas, pero con una propuesta diferente: en lugar de una historia tradicional sobre Santa Claus, Misión Bolsa Mágica apuesta por combinar la magia de las fiestas con los códigos de las películas de robos y atracos. La producción promete grandes dosis de humor, adrenalina y momentos emotivos alrededor de las segundas oportunidades y las amistades inesperadas.

El elenco también cuenta con Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney y Jane Krakowski, además de las participaciones de Ken Jeong y Awkwafina. Schwarzenegger y Ritchson encabezan una propuesta que busca renovar las historias navideñas con una combinación de acción y comedia para toda la familia.

Poster Misión Bolsa Mágica (Foto: gentileza Prime Video)

Dirigida por Adam Shankman, a partir de un guion de Allan Rice, la película cuenta con la producción de Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo y el propio Alan Ritchson. Misión Bolsa Mágica estará disponible exclusivamente en Prime Video desde el 2 de diciembre de 2026 y se perfila como uno de los estrenos navideños de la plataforma para esta temporada.

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