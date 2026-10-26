Tacos de pollo: el secreto de la cocina mexicana para que queden más sabrosos e irresistibles

Los tacos de pollo son uno de los platos más populares de la gastronomía mexicana y una alternativa ideal para preparar una comida casera, rápida y llena de sabor. Con tortillas calientes, carne bien condimentada y vegetales frescos, esta receta permite disfrutar de un clásico del street food sin salir de casa.
El secreto para conseguir tacos de pollo jugosos y sabrosos está en la cocción de la carne con hierbas aromáticas y su posterior incorporación a una salsa de tomates, cebolla, ajo y pimiento rojo. Esta combinación permite que el pollo absorba los sabores y mantenga una textura tierna.
La receta compartida por Matías Cuco en Cucinare incorpora además un toque especial: una mezcla de salsa sriracha y miel que aporta un contraste entre picante y dulce. El resultado es un relleno intenso que se complementa con la frescura de la palta y los tomates.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo.
- Un pimiento rojo.
- 2 cebollas.
- Cilantro, a gusto.
- Un diente de ajo.
- 400 cc salsa de tomates.
- Una palta.
- 2 tomates perita.
- Salsa sriracha, a gusto.
- Una cucharadita de miel.
- Una cucharadita de pimentón.
- Una cucharadita de tomillo.
- Una cucharadita de romero.
- Una cucharadita de mix de hierbas.
- Tortillas para tacos, cantidad necesaria.
- Aceite de oliva, cantidad necesaria.
Procedimiento
1. Cocinar el pollo: colocar el pimentón, el tomillo, el romero y el mix de hierbas en una olla con agua. Cuando esté caliente, incorporar las patas muslo y las pechugas. Cocinar hasta que la carne esté completamente cocida.
2. Preparar la salsa: colocar en una licuadora el pimiento rojo, las cebollas, el cilantro, el ajo y los 400 cc de salsa de tomates. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.
3. Cocinar los vegetales: calentar una sartén con un poco de aceite de oliva, incorporar la preparación licuada y cocinar hasta que la salsa tome consistencia.
4. Desmenuzar el pollo: retirar la carne de la olla, quitar los huesos de las patas muslo y desmenuzar todo el pollo.
5. Integrar el relleno: agregar el pollo desmenuzado a la sartén con la salsa y cocinar unos minutos para que absorba los sabores.
6. Calentar las tortillas: colocar las tortillas en una sartén caliente, sin aceite ni otros ingredientes. Cocinarlas durante unos segundos de cada lado.
7. Preparar los vegetales frescos: cortar la palta, el tomate perita y parte del pimiento rojo en cubitos pequeños.
8. Armar los tacos: distribuir el relleno de pollo en el centro de cada tortilla y agregar por encima la mezcla de vegetales frescos.
9. Dar el toque final: mezclar la salsa sriracha con una cucharadita de miel y colocar un poco sobre cada taco antes de servir.
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