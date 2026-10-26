Tacos de pollo: el secreto de la cocina mexicana para que queden más sabrosos e irresistibles

Los tacos de pollo son uno de los platos más populares de la gastronomía mexicana y una alternativa ideal para preparar una comida casera, rápida y llena de sabor. Con tortillas calientes, carne bien condimentada y vegetales frescos, esta receta permite disfrutar de un clásico del street food sin salir de casa.

El secreto para conseguir tacos de pollo jugosos y sabrosos está en la cocción de la carne con hierbas aromáticas y su posterior incorporación a una salsa de tomates, cebolla, ajo y pimiento rojo. Esta combinación permite que el pollo absorba los sabores y mantenga una textura tierna.

La receta compartida por Matías Cuco en Cucinare incorpora además un toque especial: una mezcla de salsa sriracha y miel que aporta un contraste entre picante y dulce. El resultado es un relleno intenso que se complementa con la frescura de la palta y los tomates.

Comensales 4 Ingredientes 2 pechugas de pollo.

pechugas de pollo. Un pimiento rojo.

pimiento rojo. 2 cebollas.

cebollas. Cilantro, a gusto.

Un diente de ajo.

diente de ajo. 400 cc salsa de tomates.

cc salsa de tomates. Una palta.

palta. 2 tomates perita.

tomates perita. Salsa sriracha, a gusto.

Una cucharadita de miel.

cucharadita de miel. Una cucharadita de pimentón.

cucharadita de pimentón. Una cucharadita de tomillo.

cucharadita de tomillo. Una cucharadita de romero.

cucharadita de romero. Una cucharadita de mix de hierbas.

cucharadita de mix de hierbas. Tortillas para tacos, cantidad necesaria.

Aceite de oliva, cantidad necesaria.

Procedimiento

1. Cocinar el pollo: colocar el pimentón, el tomillo, el romero y el mix de hierbas en una olla con agua. Cuando esté caliente, incorporar las patas muslo y las pechugas. Cocinar hasta que la carne esté completamente cocida.

2. Preparar la salsa: colocar en una licuadora el pimiento rojo, las cebollas, el cilantro, el ajo y los 400 cc de salsa de tomates. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.

3. Cocinar los vegetales: calentar una sartén con un poco de aceite de oliva, incorporar la preparación licuada y cocinar hasta que la salsa tome consistencia.

4. Desmenuzar el pollo: retirar la carne de la olla, quitar los huesos de las patas muslo y desmenuzar todo el pollo.

5. Integrar el relleno: agregar el pollo desmenuzado a la sartén con la salsa y cocinar unos minutos para que absorba los sabores.

6. Calentar las tortillas: colocar las tortillas en una sartén caliente, sin aceite ni otros ingredientes. Cocinarlas durante unos segundos de cada lado.

7. Preparar los vegetales frescos: cortar la palta, el tomate perita y parte del pimiento rojo en cubitos pequeños.

8. Armar los tacos: distribuir el relleno de pollo en el centro de cada tortilla y agregar por encima la mezcla de vegetales frescos.

9. Dar el toque final: mezclar la salsa sriracha con una cucharadita de miel y colocar un poco sobre cada taco antes de servir.

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