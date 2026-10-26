Dani García, chef Michelin: “El chimichurri más sabroso se logra al calentar 4 especias y dejarlo reposar media hora”

Chimichurri, una de las salsas argentinas más populares. Foto: IA

El chimichurri es una de las salsas más tradicionales de la gastronomía argentina, especialmente cuando se trata de acompañar carnes a la parrilla. Sin embargo, existen diferentes formas de prepararlo y pequeños trucos que permiten intensificar su sabor sin necesidad de incorporar ingredientes difíciles de conseguir.

El reconocido chef español Dani García, distinguido con estrellas Michelin a lo largo de su trayectoria, compartió una técnica que consiste en calentar determinadas especias antes de mezclarlas con el resto de los ingredientes. Este procedimiento permite liberar sus aromas y conseguir una preparación más intensa.

“Lo importante de un chimichurri es sacar el mejor aroma de cada ingrediente. Empiezo picando el ajo. Pimienta, orégano, tomillo y ají molido, un poquito de calor en la sartén para que suelten mucho más aroma. Importantísimo dejar reposar media hora”, explicó el cocinero.

El secreto de Dani García para preparar un chimichurri más sabroso

La clave de esta receta está en calentar durante unos segundos cuatro especias: pimienta, orégano, tomillo y ají molido. Al entrar en contacto con el calor, estos ingredientes liberan parte de sus compuestos aromáticos y aportan mayor intensidad a la salsa.

El reconocido chef español Dani García explicó cómo hacer chimichurri argentino. Foto: El Hormiguero

Para conseguir el resultado deseado, es importante no excederse con el tiempo de cocción. Las especias deben calentarse apenas unos segundos en una sartén, ya que una exposición prolongada al calor puede quemarlas y generar sabores amargos.

Otro aspecto fundamental es el reposo. Según García, dejar descansar el chimichurri durante 30 minutos permite que los ingredientes se integren y que los aromas se distribuyan de manera uniforme. Su versión también incorpora cilantro, vinagre de Jerez, aceite de oliva suave y queso fresco, ingredientes que la diferencian de la preparación argentina tradicional.

Comensales 1 Ingredientes Ajo picado.

Pimienta.

Orégano.

Tomillo.

Ají molido.

Perejil fresco.

Cilantro fresco.

Sal en escamas.

Vinagre de Jerez.

Aceite de oliva suave.

Agua tibia.

Queso fresco.

El chimichurri se suele usar para acompañar choripán y carnes del asado argentino. Por: Getty Images

Procedimiento

1. Picar el ajo: cortar el diente de ajo bien fino y reservarlo para incorporarlo posteriormente a la preparación.

2. Calentar las especias: colocar una sartén al fuego y agregar la pimienta, el orégano, el tomillo y el ají molido.

3. Potenciar los aromas: calentar las cuatro especias durante unos segundos, hasta que comiencen a desprender su aroma característico. Evitar que se quemen.

4. Incorporar las hierbas frescas: retirar las especias del fuego y mezclarlas con el ajo, el perejil y el cilantro previamente picados.

5. Agregar los líquidos: sumar la sal en escamas, el vinagre de Jerez, el aceite de oliva suave y un poco de agua tibia.

6. Integrar la preparación: mezclar todos los ingredientes hasta conseguir una salsa homogénea, con las hierbas y especias bien distribuidas.

7. Dejar reposar: esperar al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se integren y el chimichurri gane intensidad.

8. Incorporar el queso fresco: añadirlo antes de servir, siguiendo la versión propuesta por el chef español.

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