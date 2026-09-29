La receta imperdible de Christophe Kriwonis: asado argentino a la plancha con un toque secreto de Medio Oriente

El asado argentino es uno de los grandes clásicos de la gastronomía nacional, aunque no necesariamente tiene que cocinarse siempre sobre las brasas. Christophe Kriwonis propone una alternativa para preparar asado banderita con sabores diferentes y una terminación que potencia la carne.

La receta incorpora ingredientes como salsa de soja, jengibre, ajo, aceite de sésamo y paprika, que forman una marinada en la que la carne debe descansar durante varias horas. Después de una primera cocción, las tiras se terminan en una sartén caliente con parte de ese líquido.

Para acompañar, Kriwonis prepara un puré de batata con queso crema, al que suma pimienta, ralladura de limón y un toque de aceite de oliva. El resultado combina la intensidad de la carne marinada con un acompañamiento suave y cremoso.

Comensales 4 Ingredientes Un kg de asado banderita

kg de asado banderita ½ taza salsa de soja

taza salsa de soja 2 cucharadas de vinagre

cucharadas de vinagre 2 cucharadas de aceite de sésamo

cucharadas de aceite de sésamo 2 cucharadas de paprika

cucharadas de paprika Una cucharada de jengibre fresco rallado

cucharada de jengibre fresco rallado 8 dientes de ajo picados

dientes de ajo picados Una taza cebolla picada

taza cebolla picada ¼ taza miel

taza miel Semillas de sésamo blanco o integral, cantidad necesaria

Una cebolla de verdeo mediana

cebolla de verdeo mediana Un kg de batatas

kg de batatas 150 g queso crema

g queso crema Sal y pimienta

Ralladura de limón, a gusto

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Procedimiento

Preparar la marinada: colocar en un bowl grande la salsa de soja, el vinagre, el aceite de sésamo, la paprika, el jengibre rallado, el ajo y la cebolla picada. Mezclar bien todos los ingredientes. Marinar el asado: disponer las tiras de asado banderita en una fuente profunda y cubrirlas con la preparación anterior. Tapar con papel film y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas. También se pueden dejar marinando hasta el día siguiente. Cocinar las batatas: pelarlas, cortarlas en trozos y colocarlas en una olla con agua fría. Llevar al fuego y cocinar hasta que estén bien tiernas. Hacer el puré: escurrir las batatas y pisarlas. Agregar el queso crema, sal, pimienta y ralladura de limón. Incorporar un pequeño chorro de aceite de oliva y mezclar hasta conseguir una preparación cremosa. Comenzar a cocinar la carne: retirar las tiras de asado de la marinada y llevarlas al horno caliente para realizar una primera cocción. Terminar el asado en la sartén: calentar una sartén con un poco de aceite y colocar las tiras de carne. Dorarlas bien de ambos lados. Incorporar la marinada: agregar parte del líquido reservado a la sartén. Sumar un poco de agua para evitar una caramelización demasiado rápida y continuar la cocción durante unos minutos, moviendo constantemente para que no se queme. Preparar la terminación: cortar finamente la cebolla de verdeo y reservarla junto con las semillas de sésamo. Servir: colocar una porción abundante de puré de batata en cada plato y acompañar con las tiras de asado banderita. Terminar con semillas de sésamo y cebolla de verdeo fresca.

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