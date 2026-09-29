Lee tu horóscopo diario del 29 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Tauro te invita a bajar el ritmo y buscar seguridad en el amor. Escuchar al otro y demostrar afecto con hechos puede traer más equilibrio, confianza y estabilidad a tu relación.

Tauro : La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo y necesidad de afecto estable. Expresar lo que sientes con calma y ternura puede renovar el deseo y crear mayor armonía en tu vida amorosa hoy mismo.

Géminis : La Luna en Tauro te invita a escuchar emociones que sueles guardar en silencio. Darte tiempo para comprenderlas puede ayudarte a elegir vínculos más equilibrados, sinceros y estables hoy.

Cáncer : La Luna en Tauro favorece la ternura, la confianza y el deseo de construir algo seguro. Compartir tus necesidades con calma puede fortalecer el vínculo y aportar más armonía a tu relación.

Leo : La Luna en Tauro te invita a dejar de lado el orgullo y demostrar lo que sientes con hechos. Buscar acuerdos y respetar los tiempos del otro puede aportar estabilidad y armonía a tu relación.

Virgo : La Luna en Tauro aporta estabilidad y te anima a confiar más en tus sentimientos. Abrirte a nuevas experiencias afectivas puede renovar la ilusión y ayudarte a construir un amor equilibrado.

Libra : La Luna en Tauro profundiza tus emociones y aumenta tu deseo de intimidad y seguridad. Expresar lo que necesitas con claridad puede fortalecer la confianza y dar más estabilidad a tu relación.

Escorpio : La Luna en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y la estabilidad. Evitar la terquedad y escuchar al otro puede ayudarte a recuperar armonía y fortalecer un vínculo importante.

Sagitario : La Luna en Tauro te invita a cuidar el amor mediante gestos sencillos y constantes. Compartir tiempo de calidad y escuchar al otro puede aportar más estabilidad y armonía a tu relación.

Capricornio : La Luna en Tauro potencia el romance, el deseo y las ganas de disfrutar sin apuro. Mostrar tu lado afectuoso puede acercarte a alguien especial o renovar la armonía dentro de tu pareja.

Acuario : La Luna en Tauro despierta tu necesidad de seguridad y puede enfrentarla con tu deseo de libertad. Flexibilizar tus posturas y buscar acuerdos puede traer más equilibrio a tu vida amorosa.